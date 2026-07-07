Ce note au luat copiii vedetelor la BAC. Rontzi, nepoata lui Mircea Badea, a obținut 10 pe linie

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Bacalaureatul 2026 s-a încheiat, iar elevii au văzut rezultatele, după o perioadă intensă de învățat și stres. Mulți au fost fericiți cu notele obținute, în timp ce alții nu au reușit să promoveze examenul Maturității. Printre fericiți s-au numărat și copiii vedetelor. Celebra Rontzi, nepoata prezentatorului Mircea Badea, a reușit să obțină 10 pe linie la BAC.

Nepoata lui Mircea Badea, 10 pe linie la BAC

Rontzi este o adolescentă frumoasă și deșteaptă. Nepoata lui Mircea Badea a obținut 10 pe linie la examenul de Bacalaureat. Realizatorul Tv a lăudat-o pe adolescentă pentru reușita ei. El este extrem de mândru de Ana, fiica surorii sale. Mama lui Mircea Badea este profesoară de limba română, așa că și-a lăudat nepoata pentru rezultatele execelente obținute.

„Un bacalaureat ca un examen de nota 10,00! Ana (Rontzi) a susținut în România examenul de bacalaureat italian – Esame di Maturità – care s-a desfășurat în aceleași zile și la aceleași ore ca în Italia.

Ana a urmat secția de limbi străine – italiană, engleză, franceză și spaniolă (în Italia făcuse – 3 ani și jumătate – japoneză, dar aici, în România, la Liceul italian „Aldo Moro”, au doar spaniolă, așa că a trebuit să învețe încă o limbă străină)”, a scris Mariana Badea pe pagina ei de Facebook.

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„Ana a obținut punctaj maxim la fiecare probă, a avut, așadar, 100 de puncte, ceea ce, pentru sistemul de învățământ italian, este aproape o premieră!”, a mai spus ea.

Fiul lui Tavi Colen, pe podium

Și Tavi Colen are motive de fericire. Mario, fiul lui, a trecut cu bine de examenul Maturității. Cântărețul nu a precizat cu ce notă a trecut BAC-ul fiul lui, dar a transmis un mesaj emoționant.

„Felicitări, tuturor copiilor, care au reușit la examenul de Bacalaureat! De acum, începe o altă etapă a vieții voastre. Îndemnul meu: la muncă, să reușiți să vă urmați visurile!

Fiul meu de-abia acum a înțeles că o să-i fie dor de școală și că până acum doar s-a alintat cu viața. De acum începe lupta adevarată spre reușită! O să fiu lângă el, oricând, ca să-i fac calea mai ușoară, atât cât pot!”

A obținut fooarrteee bineee, pe podium chiar!”.

Fiul lui Dan Hecliug, medie peste 8 la BAC

Și fiul lui Dan Helciug a reușit să trecă cu bine de Bacalaureat. Luca a obținut media 8,68.

„Am scăpat și de stresul ăsta, Luca a obținut la Bacalaureat media 8,68, intră unde vrea el la facultate, e liniștit, în această privință. Se bucură foarte tare că a luat Bacalaureatul fără meditații, doar pe studiile lui, individuale.

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În plus, are o medie generală de liceu bună, de 9, 55. Își va depune dosarul la A.S.E, cel mai probabil la Relații internaționale. Facultatea e aproape de casă, ajunge repede. El este foarte talentat însă și la muzică, la design vestimentar, acestea sunt marile lui pasiuni.”, a spus Elena Helciug, exclusiv pentru Click!

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