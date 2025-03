Vedete din România care au adoptat copii. Dana Nălbaru: „Am simțit că vreau să dau cuiva, la modul real, ceva înapoi”

Vă invităm să descoperiți vedetele din România care au ales să adopte copii și să le ofere o șansă la o viață plină de siguranță și iubire.

Vedetele din România care au adoptat copii

Mai multe vedete din România au oferit cadoul suprem pentru un copil, un cămin sigur și călduros în care să crească și să descopere lumea în ritmul propriu.

Luminița Anghel, Teo Trandafir și Horia Brenciu sunt câteva dintre vedetele care și-au asumat această responsabilitate uriașă.

Povestea Luminiței Anghel (56 de ani) a fost una tristă, ea și fiul adoptiv, David Pușcaș, sfârșind prin a rupe legătura unul cu celălalt. Celelalte vedete din rândurile de mai jos au avut o experiență mult mai pozitivă.

Citește și: Luminița Anghel a dezvăluit de ce nu a mai căutat-o pe Măriuca, fata pe care a luat-o în plasament. Mărturisiri făcute cu lacrimi în ochi

Teo Trandafir

Teo Trandafir (56 de ani) a adoptat-o pe fiica ei, Maia Trandafir (20 de ani), în anul 2004, la 36 de ani. La momentul respectiv, prezentatoarea TV nu forma un cuplu, nu-și dorea un copil și nici nu se simțea pregătită să devină mamă. Cu toate acestea, având în vedere etapa vieții în care se afla, Teo a cerut un semn de la Dumnezeu. Așa a aflat despre mama biologică a fiicei sale, aflată într-o situație socială dramatică. A considerat acest lucru un semn și așa a ajuns Maia să facă parte din viața ei.

„Copilul meu, în ciuda faptului că noi suntem împreună de când s-a născut ea, se numește în fața lumii un copil adoptat. Nu mi s-a întâmplat niciodată să rămân gravidă. (…) Am eu niște îngeri ai mei pe care îi știe toată lumea, dar e mai bine să nu-i numesc. Niște îngeri la vedere. Unul dintre ei a venit și mi-a zis că are în față o doamnă care este însărcinată în 8 luni jumătate și ceva s-a declanșat… Zic, deci de-asta trebuie să îmi fac casă aici. Deci de-asta toate astea… Au urmat niște cercetări, pentru că a trebuit să demonstrez că pot să țin copilul, să-l cresc și că pot să-l susțin, că am un comportament, o conduită. Mi-am dat seama că acesta e copilul. Cum a zis și ea «Din cer, eu te-am ales»”, a spus Teo Trandafir în septembrie 2021, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Citește și: Ilinca Vandici și Teo Trandafir, despre televiziune și rolul de mame singure: „Mi-am dat seama că e mult, dar că nu am ce face” / Exclusiv

Horia Brenciu

În anul 2016, Horia Brenciu (52 de ani) și soția lui, Alice Dumitrescu (56 de ani), au adoptat un băiețel, Toma, acum în vârstă de 10 ani. La acea vreme, mama lui Toma era minoră și își dorea să întrerupă sarcina. Horia și Alice au sprijinit-o pe tot parcursul sarcinii și l-au adoptat pe Toma.

„Auzisem de la niște cunoștințe de familie despre o tânără domnișoară care vrea să avorteze, și atunci am făcut toate demersurile. Am zis: «Nu-l avortează, îl vrem noi!». Soția mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei nașteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a povestit Horia Brenciu în decembrie 2019, într-un interviu acordat Eugeniei Vodă la TVR1.

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu mai au trei fete. Alice Dumitrescu are două fiice, Andreea și Maria, din două relații anterioare, o căsnicie cu un coleg de facultate și, respectiv, o relație de scurtă durată cu un coleg de breaslă. Horia Brenciu a devenit oficial tatăl lor când Maria avea 7 ani, iar Andreea 15. Ulterior, în anul 2012, Alice a adus-o pe lume pe Mina, fetița lor, care acum are 12 ani.

Citește și: Horia Brenciu, despre copilăria lui: „Noi am fost o familie săracă”

Paula Seling

Paula Seling (46 de ani) și fostul ei soț, Radu Bucura, au adoptat-o pe fiica lor, Elena Bucura Seling (11 ani), în anul 2016. Abia șase ani mai târziu, în 2022, solista a vorbit pentru prima oară în presă despre adopția fetiței sale. Artista a ales discreția în fața opiniei publice în urma unei întâmplări nedorite, în care Elena a venit plângând acasă.

„Am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite, la o grădiniță la care Elena a fost temporar și în urma căreia a venit plângând acasă. Viața unui copil în situația Elenei este destul de complicată. Copiii, uneori, preiau discuții din cadrul familial și pot să se necăjească unii pe alții, în comunitate. Nu e vina lor, poate că societatea are anumite moșteniri din vremea veche, așa că am preferat să nu comunicăm această bucurie până când Elena nu va fi suficient de matură să înțeleagă ce i se întâmplă și să fie puternică în fața oricăror situații”, a declarat Paula Seling în decembrie 2022, pentru VIVA!.

Citește și: Paula Seling, impresionată de sfaturile lui Dorian Popa pentru fiica ei, Elena: „O dicție impecabilă și o exprimare corectă”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur

În 2017, Dana Nălbaru (48 de ani) și Dragoș Bucur (47 de ani) aveau doi copii biologici, pe Sofia (18 ani) și Kadri (9 ani), când au decis să adopte o fetiță, pe nume India Roxana, care acum are 12 ani.

„Eu am trecut prin tot felul de greutăți de-a lungul vieții, dar pe lângă asta, viața mi-a dat înapoi extraordinar de multe. Și atunci am simțit că vreau să dau cuiva, la modul real, ceva înapoi. Așa a apărut ideea adopției, pentru că atunci când adopți un copil, schimbi real viața lui. E clar că Roxana ar fi avut o cu totul altă viață dacă noi nu am fi adoptat-o. Am vorbit cu Dragoș, care a rezonat la această idee. Când am încheiat procesul de adopție, puteam aștepta să ni se genereze un copil, dar noi am ales să ne ducem la lista copiilor greu adoptabili și să găsim o fetiță pe care nu o vrea nimeni. Nu suntem singurii oameni. Sunt o grămadă de oameni care fac lucruri mult mai frumoase decât noi”, povestea Dana Nălbaru în septembrie 2019, pentru OK! Magazine.

Citește și: Smiley, despre relația tată-fiică cu Josephine: „Ce frumos ar fi să mai tot fie și mică”/ Ce spune despre o colaborare cu Gina Pistol

Oana Sîrbu

În vara anului 2009, Oana Sîrbu (56 de ani) a adoptat un băiat, Alexandru (15 ani), când forma un cuplu cu jurnalistul Robert Turcescu (49 de ani). Actrița și jurnalistul s-au despărțit în 2013. În prezent, fiul Oanei Sîrbu urmează cursurile unui liceu de muzică.

„Prioritatea mea în viață e copilul. Dumnezeu mi l-a dat când a trebuit, la 40 de ani. Sunt dedicată lui și sper să fiu o mamă mișto. Am un băiețel care a venit exact în momentul în care mi-am dorit să fiu mamă – nu mai contează pe ce cale. E o lume extraordinară, pe care n-o pot descrie în cuvinte. Sunt atât de bogată de această personalitate a băiețelului meu, de schimbul de replici pe care-l am cu el, de felul cum crește, de lumea pe care o descopăr cu el, de faptul că citesc rafturi întregi de cărți despre cum se cresc copiii… Vreau să aleg tot ce e mai bun pentru el”, spunea Oana Sîrbu în urmă cu mai mulți ani.

Citește și: Oana Sîrbu, la trei decenii de la divorțul de soț: „Dacă iubesc? Enorm! Mie-mi plac poveștile de iubire cu dor”

Elena Cârstea

Elena Cârstea este mama a două fiice, Sanda și Adriana, pe care le-a adoptat dintr-un orfelinat la o vârstă fragedă. Pe Sanda a adoptat-o în 1998, iar un an mai târziu a înfiat-o și pe Adriana. În 2006, artista s-a mutat cu fiicele ei în SUA, unde locuiește cu soțul ei, Glenn Muttart. Fiicele Elenei Cârstea au ales amândouă o carieră militară.

„Sanda a ales să intre în Garda Națională, unde poate fi solicitată să salveze americanii, în caz de situații de urgență, precum cutremure sau uragane… Cea mică va merge tot pe urmele Sandei. Vrea și ea să fie în Garda Națională, ceea ce m-a surprins. Nu mă amestec, le las pe ele să decidă ce vor să facă în viață”, spunea Elena Cârstea în 2017, pentru Click!.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News