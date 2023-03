Oana Sîrbu, la trei decenii de la divorțul de soț: „Dacă iubesc? Enorm! Mie-mi plac poveștile de iubire cu dor”

Oana Sîrbu (54 de ani) vorbește și astăzi cu mult entuziasm despre dragoste și iubire și a rămas în relații foarte bune cu primul soț.

Oana Sîrbu și compozitorul Virgil Popescu au fost căsătoriți timp de patru ani, între 1989 și 1993. După separare, cei doi au rămas în relații bune și au continuat colabărările pe plan artistic.

„Pe la 21 de ani am vrut să oficializăm relația mult discutată și disputată și în familie, erau anii adolescenței, îl cunoscusem pe Virgil, ai mei mă lăsau, nu mă lăsau, era așa o diferență de vârstă și de nebunie între noi. Am văzut cum e și după 4 ani n-a fost să fie să rămânem împreună. Am rămas într-o relație extraordinar de frumoasă de colaborare” – a explicat artista în emisiunea “Vorbește lumea”.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Câțiva ani mai târziu, în 2004, Oana Sîrbu a întrat într-o relație cu Robert Turcescu. Povestea lor a durat 10 ani, dar nu s-au căsătorit niciodată. În 2009, artista a înfiat un băiețel, Alexandru.

Legat de căsătorie, Oana a declarat în cadrul unui interviu pentru ego.ro că încă mai crede în iubire, dar preferă să se concentreze pe lucrurile care îi umplu sufletul cu cea mai multă bucurie cum sunt muzica, natura și tot ceea ce ține de frumos. Artista este de părere că în ziua de astăzi, din cauza tehnologiei și a interesul sporit al oamenilor pentru lumea virtuală, noțiunea de cuplu dispare treptat.

“Nu știu, prietenia e un lucru rar. Nu cred că e condiționată de pandemie, deși oamenii, într-adevăr, constrânși de una-alta, pare că s-ar mai fi înstrăinat unii de alții. Nu sunt un om foarte social. Mie-mi place solitudinea. Prefer natura, muzica, animalele, oamenilor. Așa am fost de mică. Mai retrasă. Asta s-a accentuat odată cu apariția spectacolelor și a puhoiului de lume care venea la spectacole buluc.

Mi-a plăcut să mă refac în intimitate iar acum o prefer oricăror altor întâlniri. Omul, capabil de atâtea descoperiri importante, mi se pare adesea capabil de cele mai urâte lucruri, de la bârfă și meschinărie, la cele mai cumplite atrocități.

Dragostea, iubirea, de fapt, e cel mai complex sentiment. Și cel mai personal în sensul că fiecare îl descoperă și dezvăluie în chip diferit. Nu m-aș mai recăsători. S-a întâmplat, oricum, demult…

Mie-mi plac poveștile de iubire cu dor și așteptare, în sensul de surprindere, ceea ce în cupluri maritale nu se-ntâmplă. Noțiunea de „cuplu” piere încet-încet sau brutal, mai ales în ultimii ani, „grație” tehnologiei și expunerilor vieții private, intime, peste tot în zona tv-urilor și a internetului. Nemaiexistând intimitate, piere tot ce ține de profunzime sentimentală, așteptare, liniște, respect, îngăduință. Unde se mai regăsesc toate astea, în graba pe care o trăim cu bună-știință? Dacă iubesc? Enorm!” – a declarat artista pentru sursa amintită mai sus.

Foto – Facebook