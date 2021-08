Cătălin Crișan a curtat-o pe Oana Sîrbu: „I-am spus că-mi place de ea!”

Cătălin Crișan (53 de ani) a fost dintodeauna un cuceritor și a atras mereu atenția femeilor frumoase. Artistul a vorbit recent despre un lucru pe care, probabil, nu îl știa multă lume. Cântărețul a mărturisit că, în urmă cu mulți ani, îi picase cu tronc Oana Sîrbu (53 de ani). Oana s-a făcut întâi remarcată de publicul larg prin interpretarea personajului “Dana” din “Liceeni”, iar mai apoi, activitatea sa artistică s-a axat mai mult pe muzică.

Cătălin Crișan spune că pe când avea 17 ani pusese ochii pe Oana și chiar a avut curajul să-i mărturisească asta. Din păcate, între el și Oana nu s-a legat nimic, artista refuzând propunerea de a merge la o facea cu interpretul.

“Am curtat-o pe Oana Sîrbu în perioada pre (- Liceeni). Aveam 17 ani pe atunci. Erau ceaiurile alea dansante, unde ne întâlneam cu toții. Am văzut-o acolo, am invitat-o la dans și i-am spus că-mi place de ea. Apoi mi-am făcut curaj și am invitat-o și la o cafea, dar m-a refuzat. S-a întors cu spatele și nu a mai vorbit cu mine toată seara. Era frumos pe atunci la serate, nu ca acum, când te întâlnești la masă cu prietenii și stau toți pe telefon”, a povestit el într-o emisiunea, la Prima TV.

Foto – Facebook