De ce s-a dus, de fapt, Cristina Cioran la mare în timp ce fetița ei este în spital

Pe 18 iulie, Cristina Cioran (43 de ani) a adus pe lume primul ei copil, o fetiță pe nume Ema. Micuța s-a născut prematur, cu două luni înainte de termen și, momentan, a rămas în spital, sub monitorizarea medicilor.

„Sunt puternică și fetița mea e puternică. A venit mai devreme, însă. Rugați-vă pentru mine și pentru ea, mai mult pentru ea”, a mărturisit Cristina Cioran pe Instagram, la scrut timp după naștere.

La câteva zile după ce a născut, actrița a fost externată, dar fiica ei și partenerului ei de viață, Alexandru Dobrescu, a rămas în spital, în incubator, până când va crește suficeint de mult încât să poată fi luată acasă.

„Cristina este bine. Nu aș putea să zic că a trecut printr-o cumpănă a vieții. Pentru că nu este nici prima, nici ultima femeie care a născut sau care o să nască prematur. Fetița este bine acum, este la incubator. Am avut emoții, este un lucru normal, însă eu eram deja pregătit pentru că mai am un băiețel de cinci anișori deja. Știu ce mă așteaptă”, a declarat Alexandru Dobrescu.

În urmă cu o zi, Cristina Cioran s-a dus să-și viziteze mama, în Constanța. Cum s-a aflat că vedeta s-a dus în Constanța, care este, de altfel, locul ei natal, unii dintre urmăritorii ei din mediul online au criticat-o pentru faptul că a plecat din București în timp ce fetița ei este în spital.

Cristina Cioran a făcut câteva Insta Storyuri pentru a da mai multe detalii despre gestul său.

„Vă mulțumesc pentru toate gândurile bune, Ema e bine, e pe drumul cel bun, face în fiecare zi câte un pas important pentru ea. Acolo, în salon la incubatoare, mai are patru colegi de cameră, două fetițe și doi băieței, în aceeași situație, iar mămicile lor îi pot vedea în aceleași condiții: de două ori pe săptămână, cu test COVID și cu aprobare de la management. Este foarte greu!”, a explicat actrița pe Instagram.

Apoi, Cristina a ținut explice de ce s-a dus chair acum la mama ei, în Constanța, când micuța Ema este internată în spital.

“Simt nevoia să dau niște explicații. Am fost o zi la mama, eu sunt din Constanța și am fost o zi la mama. Sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm, pe care trebuie să le facem și de multe ori nu este suficient un telefon. Îi mulțumesc iubitului meu că nu mă lasă să stau în casă, să pic în vreo depresie și cu orice ocazie mă scoate din casă. Mi-e foarte greu să accept situația, dar asta este! Sper ca într-o săptămână-două să iasă de la incubator și să vedem ce pas urmează. E un drum lung, dar am oameni lângă mine care mă susțin, mă încurajează și mă înțeleg. Noapte bună vă doresc și vă mai spun mâine”, a adăugat actrița.

