Ce spune Cristina Cioran despre împăcarea cu Alex Dobrescu, după ce au devenit părinți pentru a doua oară: „Nu am încetat să ne iubim”

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au avut o relație tumultuoasă, marcată de conflicte și un ordin de protecție solicitat de vedetă împotriva bărbatului. Acum, după ce aceasta a devenit mamă pentru a doua oară și după ce ordinul de protecție a expirat, a vorbit despre împăcarea cu tatăl copiilor săi.

Ce spune Cristina Cioran despre împăcarea cu Alex Dobrescu

Anul trecut, Cristina Cioran (47 de ani) a cerut ordin de protecție împotriva lui Alex Dobrescu, pe care l-a acuzat de violență verbală și fizică și de trafic de droguri. Deși între cei doi au existat conflicte de-a lungul relației lor, recent, aceștia au devenit părinți pentru a doua oară. Pe 14 februarie, vedeta adus pe un băiețel pe care a decis să-l numească Max-Ioan.

Evenimentul a avut loc într-un context mai delicat, având în vedere că ordinul de protecție emis împotriva fostului său partener, Alex Dobrescu, expirase la scurt timp după nașterea acestuia. În urma expirării ordinului, bărbatul a putut să își întâlnească fiul pentru prima dată. Ba chiar mai mult, în cadrul unui interviu, prezentatoarea TV a mărturisit că a revenit la sentimente mai bune față de fostul ei partener și chiar a adus în discuție o posibilă împăcare.

„Aș vrea tare mult să putem crește copiii frumos. Îmi doresc din tot sufletul să putem să spunem, peste ani, că am făcut tot ce am putut! Nu știu… noi nu am încetat niciodată să ne iubim, doar ne-am pierdut unul de celălalt. Nu știu dacă ne vom mai putea regăsi. În regăsire, ține mult de el…„, a declarat Cristina Cioran, potrivit VIVA.

Alex Dobrescu și-a văzut băiețelul

La zece zile după ce Cristina Cioran a adus pe lume cel de-al doilea copil, Alex Dobrescu a putut să-l vadă. Întâlnirea a fost extrem de emoționantă, iar așteptarea cu siguranță a meritat.

„A fost foarte târziu în noapte. Ce nu știu încă telespectatorii, dar vor afla cât de curând, el chiar a venit în noapte să îl vadă pe cel mic. (…) A venit imediat după eliminarea sistemului electronic. A fost foarte emoționant. Știam că își dorește asta și că așteaptă demult. A așteptat lunile acestea de sarcină, a așteptat cele zece zile de după naștere”, a povestit Cristina Cioran, în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”Citeşte întreaga ştire: Cristina Cioran, primele dezvăluiri despre întâlnirea cu Alex Dobrescu, după expirarea ordinului de protecție: „A venit în noapte să îl vadă pe cel mic”, a declarat Cristina Cioran.

