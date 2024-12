Reacția Cristinei Cioran după ce a fost criticată că a rămas, din nou, însărcinată cu Alex Dobrescu. „Doamne ferește! Este incredibil!”

Cristina Cioran (47 de ani) le-a răspuns în mediul online celor care au criticat-o și continuă să o judece după ce a anunțat public că este însărcinată din nou cu Alex Dobrescu.

Cristina Cioran, entuziasmată că va deveni din nou mamă

Cristina Cioran a dezvăluit la începutul lunii decembrie că este însărcinată în șapte luni, iar tatăl copilului este nimeni altul decât fostul ei partener cu care a avut o relație tensionată în ultima vreme, Alex Dobrescu. Anunțul a venit ca o surpriză pentru mulți, având în vedere că actrița, care mi are o fată, Ema, cu Dobrescu, a cerut ordin de protecție pe numele lui și, teoretic, cei doi nu au voie să se apropie unul de celălalt.

„Când s-a întâmplat să rămân însărcinată nici nu am știut, am crezut că intru la menopauză. Aveam și oameni în jurul meu care îmi confirmau, până când au început să mă deranjeze niște chestii, pe lângă starea nervoasă, mirosurile, la un moment dat și greața.

Nu se justifica nimic. Mi-am făcut un test și nu mi-a venit să cred. M-am bucurat foarte tare. Nu aș fi putut să renunț la sarcină, chiar dacă situația era cum era. Sunt atâtea femei care se chinuie o viață întreagă să facă un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta în univers” – a declarat Cristina Cioran, în emisiunea lui Cătălin Măruță, pe 11 decembrie 2024.

Cum le-a răspuns actrița celor care o critică

După acest anunț, actrița a primit multe mesaje de susținere și felicitări, dar și multe critici din partea unora care au condamnat decizia ei de a-i mai da o șansă lui Alex Dobrescu și de a-i mai aduce un copil pe lume. Cristina Cioran spune că nu lasă comentariile negative să o afecteze și nu îi blamează pe cei care o judecă.

„Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele de susținere și de felicitări, am încercat să răspund cât am putut. Și vreau să vă mai zic ceva. Băi nene, acum înțelegeți de ce nu am zis nimic? Sunt niște mesaje… Doamne ferește! Dar oamenii nu au treabă? Cum poți să spui lucrurile alea? Mă rog, încerc să nu le pun la suflet. E foarte greu. Este incredibil!

Ce o fi în mintea celor care scriu mizeriile alea… Nu-i nimic, știu să mă apăr, măcar nu mă mă interesează! Și mai vreau să vă spun că încep săptămâna super optimistă. Astăzi mă duc la domnul doctor să mă mai vadă o dată. (…) E ușor să judeci, știu, e foarte ușor! Mi s-a întâmplat și mie de câteva ori. Nu îi blamez pe cei care mă jignesc, îi ignor! Iar pe voi, cei care sunteți cu mine, vă iubesc!

Citeşte şi: Cristina Cioran, reacție dură după ce Alex Dobrescu ar fi spus că ar vrea să ia fata la el. „Acolo sunt petreceri! E un copil!”

Citeşte şi: Alex Dobrescu a anunțat că se căsătorește cu o tânără de 25 de ani. Cristina Cioran cere prelungirea ordinului de protecție

Citeşte şi: Cristina Cioran, urmărită de Alex Dobrescu. Fostul iubit a mers după ea la un eveniment: „Acest infractor a făcut și face lucruri nebănuite”

Citeşte şi: Cristina Cioran are un nou iubit: „Sunt liniștită acum”. Cum se înțelege cu Alex Dobrescu

Urmează o perioadă dificilă. Le mulțumesc celor care sunt alături de mine și de decizia mea. Eu cred că e un dar de la Dumnezeu că s-a întâmplat asta! O să fie bine, trebuie!” – a spus Cristina Cioran, într-o sesiune de Insta Stories.

Cristina Cioran va aduce pe lume un băiețel

După ce și-a făcut publică sarcina, actrița a dezvăluit sexul bebelușului, confirmând că va aduce pe lume un băiat, care va purta numele Ioan.

„Am considerat că nu am niciun drept să stric această perioadă așa frumoasă cu astfel de știri. Voi naște la 48, bunica cu bebeluș. Ce vină are acest copil că are doi părinți idioți? A fost o sarcină grea. Ema va avea un frățior pe care îl va chema Ioan” – a precizat Cristina Cioran.

Foto – Inatagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News