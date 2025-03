Diana Roman și Vlad Zamfirescu vor deveni părinți. Actrița a dezvăluit sexul bebelușului

Vlad Zamfirescu și soția lui, actrița Diana Roman, vor deveni părinți, la doi ani de la nuntă. Marele anunț a fost făcut de actriță pe rețelele de socializare, chiar de Ziua Mamei, Diana dezvăluind sexul bebelușului pe care îl va aduce pe lume.

Diana Roman va aduce pe lume o fetiță

Diana Roman a postat pe Instagram chiar de 8 martie, de Ziua Mamei, câteva fotografii în care apare etalându-și burtica de gravidă. În mesajul ce însoțește imaginile, actrița a dezvăluit sexul bebelușului.

„Mămico, fetița ta așteaptă o fetiță!” – a fost mesajul soției lui Vlad Zamfirescu.

Așa cum era de așteptat, Daiana a primit o mulțime de mesaje frumoase și felicitări din partea apropiaților, colegilor de breaslă și a fanilor din mediul online.

Vlad Zamfirescu mai are doi copii, din fosta căsnicie

Vlad Zamfirescu, fiul actorului Florin Zamfirescu, a divorțat de fosta lui soție, Mihaela, după 21 de ani de căsnicie. Cei doi au împreună doi copii. Actorul și-a refăcut viața amoroasă când a întâlnit-o pe Diana Roman, colega sa de scenă. Vlad și Diana s-au căsătorit în 2023.

După ce s-a despărțit de fosta soție, tatăl lui Vlad a spus că fiul lui a rămas în relații bune cu fost soție și se implică în viața copiilor.

“Da, s-a recăsătorit. Are doi băieți de care are grijă ca de ochii din cap și este în relații foarte bune cu fosta nevastă. Dacă îl întrebi, spune: „Eu m-am îndrăgostit și numai eu sunt de vină pentru divorțul acesta. Și a plecat”. Mihaela, fosta soție, nu are nicio vină. Vlad face regie de film, m-a depășit de mult. Eu nu am făcut așa ceva. Am pus în scenă la teatru, dar film – nu. Am jucat în filme, însă și el joacă. Dar el și regizează. E manager la Bulandra. Eu sunt mândru de el”, a mărturisit Florin Zamfirescu pentru viva.ro.

Nunta religioasă dintre Vlad și Diana a avut loc la Parohia Oțetari, iar nași le-au fost Valentin Teodosiu și soția sa, Luminița Erga. Petrecerea de nuntă a avut loc în secret, departe de atenția presei, pe terasa Teatrului Național din Capitală, printre invitați aflându-se și actori cunoscuți ai scenei românești.

„N-a venit nimeni din presă, din ziariști să filmeze ceva. Și am zis că poate a fost ținută în foarte mare secret, nu e rău. A fost o nuntă foarte frumoasă pe acoperișul Teatrului Național, e un restaurant acolo. A fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat. A fost foarte bine organizată. Localul a fost excelent ales, a fost minunat faptul că s-a ținut în aer liber”, a declarat Florin Zamfirescu despre nunta lui Vlad, potrivit Fanatik.ro.

Foto – Instagram / Facebook

