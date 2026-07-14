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Scott Bryce, actorul rămas în memoria colectivă a publicului datorită rolului legendar al antieroului Craig Montgomery din celebra telenovelă „As the World Turns”, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani.

Anunțul trist a fost făcut inițial de o apropiată a familiei, actrița Lucie Arnaz, care a dezvăluit că artistul a pierdut lupta cu o recidivă a cancerului esofagian și de stomac, o boală cumplită cu care fusese diagnosticat inițial în stadiu avansat în anul 2025. Vestea a stârnit un val profund de regret în rândul fanilor producțiilor de tip „soap opera” și al foștilor săi colegi de breaslă.

Un ultim omagiu din partea celor dragi

Anunțul oficial al trecerii sale în neființă a fost făcut public prin intermediul unei mesaje pline de durere postate pe rețelele sociale de Lucie Arnaz, fiica legendarei Lucille Ball și prietenă de o viață a actorului. Cuvintele sale au descris perfect golul lăsat în urmă de cel care a fost Scott Bryce, subliniind atât calitățile sale artistice, cât și devotamentul pe care l-a purtat familiei sale până în ultima clipă.

„Un actor minunat, un om frumos și un soț și tată extraordinar, Scott Bryce, s-a stins din viață în această seară. Îi voi duce dorul ochilor săi, zâmbetului său, spiritului său, minții, inteligenței, talentului, curajului, râsului și îmbrățișărilor sale. Draga mea Jodi, dragă Jackson, el vă veghează acum dintr-un loc plin de bucurie pură și va fi mereu ghidul vostru. Dar urăsc aceste despărțiri. Odihnește-te în pace, om minunat și magnific!” a transmis Lucie Arnaz în mesajul său extrem de personal.

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O luptă dură purtată în spatele reflectoarelor

În spatele zâmbetului său carismatic, Scott Bryce a dus o bătălie extrem de dificilă în ultimul an. În anul 2025, el a fost diagnosticat cu cancer esofagian și de stomac în stadiul 3. După ce a urmat un protocol complex de tratament chimio-terapeutic, actorul se declarase optimist și își asigurase fanii, în cadrul unor declarații publice, că se simte mult mai bine și că se află pe o cale sigură spre recuperare. Din păcate, boala a revenit agresiv la scurt timp după aceea, stârnind complicații pe care corpul său nu le-a mai putut depăși.

Moștenirea unei dinastii de actori și succesul din televiziune

Născut în New York pe 6 ianuarie 1958, Scott Bryce a fost practic destinat unei cariere în lumina reflectoarelor. El a călcat pe urmele tatălui său, Ed Bryce, un nume extrem de respectat în industria televiziunii americane, cunoscut pentru rolul de lungă durată din serialul „Guiding Light”. Scott a debutat în „As the World Turns” în 1982, unde l-a transformat pe Craig Montgomery dintr-un personaj episodic într-unul dintre cei mai iubiți și complecși antieroi din istoria televiziunii de zi.

Prestația sa magistrală i-a adus nu doar aprecierea publicului, ci și două nominalizări consecutive la prestigioasele premii Daytime Emmy pentru cel mai bun actor în rol principal, în anii 1986 și 1987. Pe lângă rolul care l-a consacrat, Bryce a avut apariții memorabile în producții de succes internațional, printre care se numără „Sex and the City”, „Homeland”, „30 Rock” sau „The Blacklist”. Actorul lasă în urmă o carieră impresionantă de peste patru decenii, dar și o familie îndurerată formată din soția sa, actrița Jodi Stevens, și fiul lor, Jackson.

Foto – Profimedia

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