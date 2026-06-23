Moshe Kasher, diagnosticat cu cancer la amigdale: „Cea mai terifiantă experiență”

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Actorul de comedie Moshe Kasher, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer de amigdale HPV-pozitiv. Descoperirea unui „nod” acum trei luni a dus la o luptă intensă pentru sănătate.
Moshe Kasher a dezvăluit recent pe Instagram că a fost diagnosticat cu cancer de amigdală HPV-pozitiv, o experiență pe care o descrie drept „cea mai terifiantă” din viața sa. Descoperirea a fost făcută acum trei luni, în timp ce lucra la producția viitorului film „The Comeback King” alături de Judd Apatow.