Moshe Kasher, diagnosticat cu cancer la amigdale: „Cea mai terifiantă experiență”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Actorul de comedie Moshe Kasher, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer de amigdale HPV-pozitiv. Descoperirea unui „nod” acum trei luni a dus la o luptă intensă pentru sănătate.

Moshe Kasher, diagnosticat cu cancer la amigdale

Moshe Kasher a dezvăluit recent pe Instagram că a fost diagnosticat cu cancer de amigdală HPV-pozitiv, o experiență pe care o descrie drept „cea mai terifiantă” din viața sa. Descoperirea a fost făcută acum trei luni, în timp ce lucra la producția viitorului film „The Comeback King” alături de Judd Apatow.

„Era cancer. Ceea ce nu a fost deloc cool”, a scris Kasher, în vârstă de 46 de ani, alături de o fotografie în care apare într-un halat de spital, cu un tub ieșind din gât.

„Și am scris asta sub efectul unei cantități mari de oxycodon”, a completat el.

Deși a fost o perioadă intensă, el a reușit să păstreze umorul care l-a consacrat.

Citește și: Influencerița Jen Hamilton și soțul ei, Brian, s-au despărțit după 15 ani de mariaj. „Vrem să fim foarte clari. Nu a fost vorba că nu ne mai iubim…”

Citește și: Gabriela Cristea își duce soacra în vacanță. În ce destinație va merge cu toată familia

Actorul, supus unei intervenții chirurgicale

Moshe Kasher a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală complexă la Cedars-Sinai, unde medicii au extirpat tumora.

„Un robot chirurgical evreu mi-a desfăcut maxilarul timp de cinci ore, mi-a tăiat gâtul și mi-a disecat zona cervicală”, a explicat el cu ironie.

„Acum am o cicatrice hardcore la gât, care sigur îi va face pe oameni să ezite să se bată cu mine pe stradă”, a mai spus Moshe Kasher.

Deși procedura a fost dureroasă, comediantul a elogiat personalul spitalului: „Oamenii de la Cedars sunt niște profesioniști excepționali și simt că sunt pe mâini bune”.

Citește și: Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță cu cei trei copii. Cum s-au afișat în Grecia

Citește și: Cum arăta Lora în copilărie. Imagini de colecție din albumul de familie al artistei

Moshe Kasher a continuat să meargă pe platourile de filmare

În pofida durerii și a fricii, Moshe Kasher a continuat să lucreze la filmul său, petrecând zile de câte 21 de ore pe platourile de filmare.

În postarea sa, el a subliniat importanța controalelor medicale regulate și a vaccinării copiilor împotriva HPV, un mesaj puternic pentru părinți și comunitate.

„Nu pot să cred că am reușit să termin un film în timp ce treceam prin asta”, a spus el.

În același timp, el i-a mulțumit lui Judd Apatow, pe care l-a descris drept „un prieten amabil, susținător și grijuliu”.

Moshe Kasher a împărtășit vești încurajatoare despre boala sa: „Cancerul pe care îl am are o rată de vindecare incredibil de mare, undeva în zona de 95%”.

De asemenea, el a adăugat că este recunoscător pentru viața sa și pentru șansa de a-și crește fiica de opt ani, împreună cu soția sa, Natasha Leggero.

„Mă voi face bine. Sunt recunoscător că am o viață care merită trăită”, a mai spus actorul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Moshe Kasher

Sursă foto: Profimedia, Instagram

Urmărește-ne pe Google News