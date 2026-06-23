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Cum arăta Lora în copilărie. Imagini de colecție din albumul de familie al artistei

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.  Actualizat 23.06.2026, 17:27
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Lora este astăzi una dintre cele mai apreciate și fermecătoare voci din peisajul muzical românesc. Dincolo de strălucirea reflectoarelor și de miile de fani care îi fredonează piesele, Laura Petrescu ascunde o poveste de viață profund emoționantă, marcată deopotrivă de momente magice și de cumpene care i-au definit personalitatea. Recent, artista a împărtășit cu fanii de pe Instagram o serie de imagini de colecție din arhiva personală.

Cum arăta Lora în copilărie

Într-una dintre cele mai apreciate imagini alb-negru postate de artistă pe rețelele de socializare, o vedem pe micuța Lora cu părul tuns scurt, purtând hăinuțe simple, specifice epocii, și privind direct spre obiectiv cu niște ochi mari, curioși și plini de expresivitate.

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Aceeași privire pătrunzătoare pe care publicul o recunoaște astăzi pe marile scene se ghicea deja pe chipul fetiței timide, dar extrem de hotărâte. Imaginile din albumul de familie o surprind în diverse ipostaze: de la fetița cuminte cu batic, până la școlărița mândră de uniforma ei.

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O copilărie de neuitat

Lora a crescut împărțindu-și amintirile între două locuri dragi sufletului ei: orașul Vaslui, unde se aflau bunicii din partea tatălui, și orașul Berești din județul Galați, acasă la părinții mamei sale.

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Artista își amintește mereu cu o nostalgie profundă de acele locuri, în special de pădurea de salcâmi din spatele casei bunicilor din Berești, un spațiu magic care pentru ea reprezenta un întreg univers al libertății.

Lora recunoaște cu zâmbetul pe buze că în copilărie a fost o adevărată rebelă.

„Eram un copil destul de năzdrăvan”, mărturisea artista în interviurile sale.

În timp ce bunica o trimitea să adune corcodușe sau să ajute la treburile din gospodărie, micuța Lora găsea mereu strategii pentru a-și salva timpul de joacă: îi pasa sarcinile fratelui ei mai mic cu trei ani.

Imediat după aceea, sărea gardul din spatele curții și fugea în pădurea de salcâmi. Acolo, adora să organizeze picnicuri fastuoase în mijlocul naturii. Își strângea toți prietenii din copilărie în pădurea din spatele casei și puneau la cale adevărate ospețe imaginare.

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Lora și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă

Dincolo de jocurile pline de energie din curtea bunicilor, copilăria Lorei a fost zguduită de o tragedie imensă la o vârstă foarte fragedă. Pe când avea doar patru ani, tatăl ei s-a stins din viață în urma unui accident. Pierderea figurii paterne a lăsat un gol imens, iar întreaga responsabilitate a creșterii a doi copii mici a căzut pe umerii mamei sale, Mihaela, o femeie de o putere remarcabilă, pe care Lora o consideră și astăzi „eroina ei”.

„Deși a fost incredibil de greu fără tată, nu m-am simțit niciodată abandonată. Am simțit mereu o forță divină, o energie care m-a ghidat de Sus, oferindu-mi sfaturi la fiecare pas”, a povestit artista cu emoție.

Legătura extraordinară cu mama ei a continuat până în ultimele clipe ale vieții acesteia, în ianuarie 2020, când mama ei a fost răpusă de o boală nemiloasă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lora

Sursă foto: Instagram

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