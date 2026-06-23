Cornel Păsat, probleme de sănătate. Ce s-a întâmplat cu dansatorul 

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Fostul dansator Cornel Păsat trece prin momente dificile. El a lăsat deoparte toate spectacolele și se concentrează pe propria sănătate. Acesta și-a petrecut ultimele săptămâni în cabinetele medicale, încercând să descopere ce s-a întâmplat cu el.

Cornel Păsat, probleme de sănătate. Ce a pățit

Fostul dansator a recunosc că viața lui nu este în cel mai bun punct. El a spus că are anumite probleme medicale, dar nu a vrut să spună despre ce este vorba. El a spus că atunci când va avea toate rezultatele, va vorbi despre diagnostic.

În timp ce așteaptă verdictul medicilor, coregraful a spus că situația lui necesită mai multe investigații.

”Am niște probleme de sănătate și am făcut câteva investigații medicale. În principiu sunt bine, nu este ceva grav, doar că nu prea reușesc să îi dau de capăt, mai am de făcut investigații. Sănătatea e pe primul plan”, a spus el.

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Cu toate că o duce foarte greu din punct de vedere al sănătății fizice, Cornel Păsat are pentru ce să fie puternic. Rolul de părinte este cel care îl motivează în fiecare zi să lupte pentru bunăstarea lui fizică.

Cum este în calitate de părinte

Cornel Păsat este cu totul alt om de când a devenit părinte. El vrea să îi ofere micuțului Dryas o viață cât mai frumoasă și în care el să fie prezent.

Dansatorul a spus că i s-au schimbat complet valorile de când este tată și că fiul lui este pe primul loc.

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”Valorile s-au schimbat de când a venit copilul meu în viața noastră și tind să spun că acum este mai important să fiu ținut minte ca tată. Sincer, în perioada asta eu mă adaptez la o schimbare continuă, descopăr viața din postura de tată și încerc să mă adaptez să fiu un tată cât mai ok și prezent în viața copilului meu. Cred că acesta este obiectivul principal”, a mai spus acesta.

Cornel Păsat a avut parte de tot felul de provocări de la începutul anului. El a divorțat de Bianca, mama fiului său, dar a și pierdut mulți bani.

El a trecut printr-un dintre cele mai dificile perioade ale vieții sale, însă în luna aprilie, cei doi au decis să își mai dea o șansă.

”Cumva ne-am împăcat, acum e liniște, e armonie. Mai e și tristețe, pentru că socrul meu a murit pe 9 martie, e o perioadă tristă în familia noastră. Bianca s-a întors acasă din ianuarie, lucrurile de atunci au început să se schimbe. Ne-am apropiat din nou, ne-am văzut fiecare greșelile, ce trebuie să rezolve fiecare la el”, a spus Cornel Păsat în luna aprilie a acestui an.

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