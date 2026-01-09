Cornel Păsat susține că a fost agresat fizic de soția lui, Bianca: „Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine”

Cornel Păsat a dezvăluit, pe 8 ianuarie 2026, detalii uluitoare despre căsnicia sa cu Bianca. Coregraful a mărturisit că a fost agresat fizic de soție, dar a subliniat că nu a ripostat niciodată.

Cornel Păsat o acuză pe Bianca de agresiuni fizice

Cornel Păsat a deschis recent o discuție sinceră despre căsnicia sa cu Bianca Păsat, dezvăluind detalii surprinzătoare care au șocat publicul. Artistul a recunoscut că a fost victima unor episoade de violență din partea soției sale, dezvăluiri care au stârnit numeroase reacții.

„Da, ea m-a atins pe mine, îți spun eu. M-a atins de mai multe ori și nu am ripostat. Ei, m-a bătut… mai dă și femeia la nervi. Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine. Femeia când se enervează mai dă din mâini. Bărbatul se abține, că e bărbat”, a declarat Cornel Păsat în cadrul emisiunii Spynews Live.

Cu toate acestea, Cornel a subliniat faptul că, în ciuda acestor momente tensionate, el nu a fost niciodată agresiv cu Bianca. Mai mult, coregraful și-a exprimat convingerea că în orice relație de cuplu pot apărea conflicte, însă felul în care acestea sunt gestionate face diferența.

„Eu sunt descris ca un monstru, că am probleme cu alcoolul, că se încuie lumea în casă de frica mea. Așa sunt descris. Bianca nu are niciun motiv să se teamă de mine în casă”, a adăugat dansatorul, negând orice acuzație de comportament agresiv.

Cornel și Bianca Păsat, probleme în căsnicie

Căsnicia dintre Cornel și Bianca nu a fost lipsită de încercări. Cei doi au trecut prin momente dificile, inclusiv o separare temporară, în care Bianca a ales să se retragă din locuința comună împreună cu fiul lor. Cu toate acestea, au încercat să repare relația, însă nu este clar dacă au reușit să depășească toate obstacolele.

„Nu îmi este rușine cu acest lucru, pentru că se poate întâmpla și la case mai mari”, a spus coregraful, făcând referire la faptul că situații similare au loc și în viețile altor cupluri, chiar și cele publice.

În ciuda dificultăților, Cornel încearcă să privească înainte și să-și păstreze echilibrul. Prietenul său, Giuliano, a confirmat că artistul nu este un bărbat periculos și că imaginea acestuia ca ”monstru” este nefondată.

În final, Cornel Păsat și-a exprimat speranța că experiența sa va inspira pe alții să găsească puterea de a depăși momentele grele din viața de cuplu.

