Învățătoare, agresată de părinții unui elev din Dâmbovița. Cei doi au fost arestați preventiv

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O învățătoare de 48 de ani din județul Dâmbovița a fost agresată de părinții unuia dintre elevii săi. Femeia tocmai revenise dintr-o excursie cu copiii când, la coborârea din autocar, cei doi au început să o lovească cu pumnii și palmele. Alți doi copii au fost răniți în timpul conflictului.

Învățătoare, agresată de părinții unui elev

Un incident șocant a avut loc în comuna Pătroaia-Vale, județul Dâmbovița, unde o învățătoare a fost agresată fizic de părinții unui elev, în fața mai multor copii.

Totul a pornit de la o ceartă între învățătoare și un băiat de 8 ani, în timpul unei excursii la Predeal, organizată prin fonduri europene.

Elevul, nemulțumit, și-a sunat părinții pentru a se plânge că a fost apostrofat de învățătoare iar aceștia au reacționat violent la întoarcerea autocarului.

În momentul sosirii copiilor, cei doi părinți, în vârstă de 27 și 32 ani, au așteptat autocarul și au atacat-o pe învățătoare, în vârstă de 48 de ani, lovind-o cu pumnii și palmele, fără să țină cont de prezența copiilor.

„La data de 10 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești, în urma cercetărilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești, au reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, două persoane, respectiv o femeie de 27 de ani și un bărbat de 32 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a precizat Poliția Județeană Dâmbovița.

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Părinții, arestați pentru 30 de zile

Incidentul nu a afectat doar învățătoarea, ci și alte două fetițe, de 7 și 8 ani, care au fost rănite în timpul altercației.

„Totodată, în timpul conflictului, două minore, de 7 și 8 ani, prezente la fața locului, au suferit leziuni”, au mai transmis autoritățile.

Din fericire, niciuna dintre persoanele implicate nu a necesitat internarea în spital.

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După reținerea inițială pentru 24 de ore, cei doi părinți au fost prezentați Judecătoriei Găești. Potrivit Libertatea, în data de 11 august, instanța a emis mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Sursă foto: Shutterstock

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