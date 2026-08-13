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Noua lege a salarizării este în continuare în discuție, iar proiectul nu are încă o formă finală. PSD susține că documentul trebuie clarificat atât între ministerele implicate, cât și din punct de vedere bugetar. Sorin Grindeanu a declarat joi, la Parlament, că PSD susține adoptarea unei noi legi a salarizării, însă partidul nu a primit până acum forma finală a proiectului și nici simulări privind modul în care ar urma să fie aplicat.

Sorin Grindeanu, despre legea salarizării

Liderul PSD a explicat și de ce legea salarizării a fost amânată în cadrul PNRR, iar motivul ar fi fost legat de impactul asupra bugetului. Grindeanu susține că România nu putea susține în același timp atât noua lege a pensiilor, cât și noua lege a salarizării.

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„Florin Manole, din câte știu, atunci când a plecat, a lăsat un draft mai bun decât ce se discută acum, asta spun partenerii sociali. PSD nu spune că nu e nevoie, PSD nu caută vinovați. Alții încearcă să își justifice existența politică, arătând cu degetul înspre PSD și încercând ca tot ce se desfășoară să spună că e de vină PSD.

PSD a fost la toate întâlnirile. PSD inclusiv alaltăieri, puteți să întrebați, am spus că ne dorim o lege a salarizării, că România are nevoie, că este evident că lucrurile trebuie să fie aranjate pe acest domeniu, dar că, din perspectiva noastră, aceste lucruri nu sunt clare în coaliția actuală.

Nu sunt închise lucrurile între Ministerul Muncii și Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției și nu sunt închise lucrurile între Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor”, a declarat Grindeanu.

El a mai spus că social-democrații nu au primit până acum proiectul și că nici la discuțiile de la Cotroceni nu a fost prezentată o formă a legii sau o simulare în privința efectelor sale.

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„În acest moment, legea nu a ajuns la noi. Să ajungă la PSD, trebuie să treacă de UDMR, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației. Am fost la Cotroceni și nu am avut o lege în față, o formă a legii, un proiect, o simulare. Nu eu, președintele, nimeni. Puteai să faci în trei luni, astea sunt scenarii, nimic, nici măcar o simulare, nu trei, cum a cerut Hunor”, a spus acesta.

De ce a fost amânată Legea salarizării

Grindeanu a explicat de ce legea salarizării a fost amânată în cadrul PNRR. Potrivit acestuia, în 2023, coaliția PSD-PNL a decis ca reforma salarizării să fie mutată de la cererea de plată numărul 3 la cererea de plată numărul 6.

„În 2023, am avut un Guvern Ciucă care a amânat de pe cererea de plată nr. 3 pe cererea de plată nr. 6, noi am fost de acord. Era imposibil în 2024 să faci și legea pensiilor, și legea salarizării. Nu ducea bugetul României. Prioritatea considerată atunci a fost ca, din cele două, să alegem legea pensiilor și să amânăm legea salarizării pe cererea nr. 6. În 2024 era cererea de plată nr. 3 care trebuia să includă și legea pensiilor, și legea salarizării. Nu puteau fi amândouă în același timp, bugetul României nu suporta și legea salarizării cu un plus, și legea pensiilor. A mutat coaliția, nu doar PSD, legea salarizării în cererea de plată nr. 6”, a spus Grindeanu.

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