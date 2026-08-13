Mihaela Rădulescu, mesaj la un an de la moartea lui Felix Baugmartener: „Este timpul să scriu o nouă poveste” 

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Mihaela Rădulescu a fost zguduită de mai multe tragedii, în ultimii ani. După ce și-a pierdut partenerul de viață, pe Felix Baumgartener, vedeta și-a pierdut și mama. Acum, la un an de la moartea iubitului ei, a transmis un mesaj emoționant din care reiese că este pregătită să înceapă un nou capitol al vieții sale.

Mihaela Rădulescu, mesaj la un an de la moartea partenerului său

Povestea de iubire dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner a fost una dintre cele mai cunoscute relații din lumea mondenă. Cei doi au format un cuplu timp de mai mulți ani și au rămas împreună mai bine de un deceniu.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident de parapantă. Moartea sportivului a fost neașteptată și a afectat-o profund pe vedetă.

După tragedie, ea a ales să fie discretă în privința vieții personale. Mihaela Rădulescu a publicat mai multe mesaje despre pierderea partenerului său și despre perioada dificilă prin care a trecut.

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La un an de la moartea lui Felix Baumgartner, prezentatoarea a publicat însă un mesaj care lasă de înțeles că încearcă să privească spre viitor. Vedeta a distribuit imaginea unui tablou pe care era scris mesajul „Este timpul să scriu o nouă poveste”.

Aceeași frază a fost preluată și în descrierea postării. Mesajul vine după mai bine de un an în care Mihaela Rădulescu a vorbit despre dorul și suferința provocate de moartea lui Felix Baumgartner.

Mai mult, vedeta a ales ca fundal sonor un fragment dintr-o piesă de dragoste, motiv pentru care fanii s-au întrebat dacă nu cumva aceasta încearcă să transmită că este pregătită pentru un nou capitol din viața ea.

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Până în acest moment, Mihaela Rădulescu nu a oferit detalii și nici nu a explicat la ce se referă prin „o nouă poveste”.

„Am fost ștearsă din existența ei”

Vedeta a vorbit despre cum pagina de Wikipedia dedicată fostului său partener ar fi fost modificată, iar informațiile din secțiunea despre viața personală a sportivului ar fi dispărut.

„Am fost ștearsă complet din existența lui, ca și cum fie aș fi făcut ceva greșit, fie… cineva chiar nu vrea ca lumea să știe că Felix, un bărbat adult, a fost nebunește îndrăgostit și a avut cea mai lungă și mai frumoasă relație din viața lui cu… mine, fata din România”, a scris Mihaela Rădulescu.

Mai mult, vedeta spune că există persoane care încearcă să schimbe imaginea relației lor și să prezinte o altă variantă a vieții personale a lui Felix.

„Lui Felix nu i se permite să aibă viața personală pe care și-a ales-o, femeia pe care a iubit-o din toată inima, ci o versiune diferită, modificată ca să se potrivească intereselor actuale. Doamne, trebuie să le fie frică de mine…”, a mai transmis vedeta.

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