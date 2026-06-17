Mihaela Rădulescu, confesiune emoționantă despre prietenii adevărați ai lui Felix Baumgartner: „Probabil că acum am fi fost într-o altă excursie de parapantă cu ei!”

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Mihaela Rădulescu a făcut o nouă postare în mediul online în care își exprimă durerea pierderii partenerului de viață, strângând mii de reacții de susținere din partea comunității sale. Moartea fulgerătoare a celebrului sportiv Felix Baumgartner a lăsat un gol imens în sufletul vedetei, iar rănile acestei tragedii par departe de a se fi vindecat.

Recent, ea a trecut printr-un carusel emoțional greu de descris în cuvinte, după ce s-a revăzut cu unul dintre cei mai buni prieteni ai fostului său partener. Întâlnirea i-a declanșat divei un val de nostalgie și suferință, determinând-o să transmită un mesaj public tulburător despre valoarea prieteniei adevărate și despre destinele frânte mult prea devreme.

Adevărul dureros despre prietenii de conjunctură din viața vedetelor

În textul publicat pe rețelele sociale, Mihaela Rădulescu a vorbit cu o sinceritate debordantă despre ipocrizia care înconjoară adesea oamenii de succes și despre modul în care Felix selecta persoanele cu adevărat importante din viața lui. Vedeta a sugerat că mulți au profitat de statutul sportivului, însă doar câțiva au reușit să îi atingă cu adevărat sufletul.

„Una dintre cele mai frumoase părți ale vieții o reprezintă prietenii ADEVĂRAȚI pe care ni-i facem de-a lungul drumului. Felix a fost un prieten bun pentru mulți, mult mai mult decât au fost unii prieteni buni pentru el. Asta se întâmplă adesea în cazul vedetelor sau al celor care au mai mulți bani decât alții. Și este ceva ce poți înțelege cu adevărat atunci când pierzi pe cineva atât de apropiat și de drag, încât îi cunoșteai toate poveștile despre prietenii lui, știind pe cine iubea cu adevărat și cine era doar un alt prieten”, a mărturisit Mihaela Rădulescu.

Legătura specială dintre Felix Baumgartner și Wade

În cadrul confesiunii sale din spațiul virtual, Mihaela Rădulescu a vorbit pe larg despre Wade, bărbatul care a împărtășit o legătură de suflet profundă cu Felix Baumgartner. Vedeta a explicat că această prietenie rară a marcat puternic trecutul lor, evocând momentele în care aventurierul era plin de viață, extrem de conectat cu acest prieten drag și își planifica următoarele recorduri mondiale. Impactul emoțional al acestor amintiri a fost atât de puternic, încât ea a simțit nevoia să își deschidă complet sufletul în fața fanilor.

Conform declarațiilor făcute de vedetă, între fostul ei partener și Wade s-a închegat o prietenie pură, bazată pe o admirație reciprocă și pe o pasiune nebună pentru adrenalină. Aceștia nu erau simpli amici de ocazie, ci oameni care se inspirau reciproc și care își testau limitele împreună, în aer sau pe pistele de curse.

„Prietenii pe care Felix îi prețuia cel mai mult nu erau cei cu care putea pur și simplu să ia cina, ci cei care îl puteau învăța ceva, care îl puteau inspira, care îl puteau ajuta să crească. Wade a fost un astfel de prieten pentru Felix. Ne-am întâlnit la Goodwood, acel loc magic unde am fost de atâtea ori. Au descoperit într-o secundă câte lucruri aveau în comun, de la zborul cu elicopterul la parapantă, curse și tot ce se află între ele”, a adăugat Mihaela.

Planuri de viitor transformate în nostalgie

Durerea pierderii este cu atât mai mare cu cât Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner deveniseră extrem de apropiați și de familia lui Wade. Vedeta și-a amintit de vacanțele petrecute în Anglia, de ospitalitatea soției acestuia, Sam, și de modul în care își creionau toate escapadele viitoare. Finalul confesiunii sale este de-a dreptul sfâșietor, sugerând că viața ar fi arătat complet diferit astăzi dacă tragedia nu ar fi lovit atât de brutal.

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„De acolo, ne-am făcut planuri și ne-am întâlnit din nou în Anglia, am stat la ei acasă, au zburat deasupra noastră la Beachy Head, am mers împreună la Dune de Pilat, am stat în aceeași casă și tot ce planificam pentru aventurile viitoare trebuia verificat mai întâi cu Wade. Felix îl iubea din toată inima și probabil că acum am fi fost într-o altă excursie de parapantă cu ei, distrându-ne de minune, așa cum făceam mereu”, a încheiat Mihaela Rădulescu, lăsând să se înțeleagă că amintirea curajosului sportiv va rămâne vie pentru totdeauna în inimile celor care l-au iubit cu adevărat.

Foto – Facebook / Instagram

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