Cum se menține Mihaela Rădulescu în formă. Trucurile care o ajută să își păstreze silueta

La 56 de ani, Mihaela Rădulescu continuă să inspire prin silueta sa impecabilă și stilul de viață sănătos. Cu o disciplină de fier și o serie de obiceiuri bine ancorate în rutina zilnică, vedeta demonstrează că echilibrul și grija față de sine sunt secretele unei forme de invidiat.

Cum se menține Mihaela Rădulescu în formă

Mihaela Rădulescu a împărtășit recent câteva reguli pe care le urmează pentru a-și păstra silueta de invidiat.

„Eu nu beau alcool niciodată, iar asta din start te menține bine. Sport fac aproape zilnic. Sunt zile în care nu am chef sau nu am timp, dar la două-trei zile tot fac ceva sport. În perioada de filmare am un regim controlat de mâncare. Nu mănânc sărat seara ca să nu mă trezesc umflată la față. Țin cont de lucrurile astea. Încerc să nu mănânc mai mult decât este cazul. Încerc să mănânc mai sănătos decât de obicei”, a dezvăluit vedeta.

Sportul și somnul de calitate sunt priorități pentru vedetă, care recunoaște că menținerea formei devine mai dificilă odată cu trecerea anilor.

„Am și o vârstă… Când treci de 50 de ani nu mai vrei să nu îți mai pese. Acum am ceva mai multă grijă, pentru că e ceva mai complicat de menținut. Nu-i chiar așa simplu ca la 20. Am grijă. Repet, sunt un om care doarme noaptea, alerg, fac sport. Dacă mă întrebi pe mine, orice femeie ar trebui să facă lucrurile astea. Sigur, poate nu toate avem timp în viață pentru asta, dar eu îmi fac. Sunt un pic mai egoistă decât în alte momente ale vieții”, a mai spus Mihaela Rădulescu în urmă cu ceva timp.

Trucurile de înfrumusețare ale vedetei

Un truc inedit pe care Mihaela îl folosește pentru aparițiile publice impecabile este evitarea consumului de alimente sărate seara, pentru a preveni retenția de apă și umflarea feței dimineața. Această regulă simplă, combinată cu disciplina zilnică, îi garantează un aspect mereu fresh și odihnit.

Pe lângă o dietă echilibrată și exercițiile fizice, Mihaela Rădulescu a dezvăluit un alt secret al frumuseții sale: aloe vera.

„Eu sunt mare fan aloe vera. La noi acolo, în Monaco, se găsesc la alimentară frunze de aloe vera mari și recunosc cinstit că de ani buni este singura cremă de față pe care o mai folosesc. Ador aloe vera în diverse combinații, cu ulei de cocos, cu ulei de măsline. O folosesc ca și cremă, mască, o pun și în cap. Mie îmi face bine, acum nu știu dacă e o rețetă universală, dar pentru mine funcționează minunat. Nu am mai povestit asta nimănui, iată că e un secret”, a povestit vedeta.

