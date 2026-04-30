Antonia și Alex Velea se pregătesc să se căsătorească. Au împlinit 5 ani de logodnă

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai îndrăgite și solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună din 2013, iar în 2020, cântăreața a fost cerută în căsătorie. Au trecut cinci ani de la logodnă, iar acum toată lumea se întreabă când va avea loc marele eveniment. Iată cum răspunde Antonia.

Antonia și Alex Velea, planuri de nuntă

Antonia și Alex Velea au o familie fericită alături de cei doi copii al lor, Dominic și Akim. Cei doi sunt parteneri atât pe scenă, cât și acasă, iar acum se pregătesc să își lege destinele și în fața lui Dumnezeu.

Invitată la podcastul lui Horia Brenciu, Antonia a vorbit despre mult așteptatul eveniment din viața ei, la cinci ani de la logodna cu Alex Velea.

Citește și: Antonia, dezvăluiri sincere despre lipsa tatălui biologic în viața ei. Artista a fost părăsită de tată înainte de a se naște

Ea a spus că nunta va avea loc curând, însă nu a dat o dată anume, ci a spus doar că ea și Alex se ocupă de organizare și stabilesc cele mai importante detalii.

Horia Brenciu: „Faci cinci ani de când te-ai logodit cu Alex.”

Antonia: „Da, încă n-am făcut nunta și toată lumea mă întreabă. Se discută acum, mai pe scurt.”

Horia Brenciu: „Nuntă intimă sau mare?”

Antonia: „Pff, nu știu. Trebuie să facem lista, în primul rând.”

Vedeta visează la o nuntă pe plajă

În urmă cu doi ani, Antonia mărturisea că visează la o nuntă pe plajă, la care să participe doar persoanele apropiate. Antonia și Alex au vrut să facă nunta mai devreme, însă au fost nevoiți să amâne totul, din cauza programului încărcat al amândurora.

„Mi-ar plăcea să organizăm o nuntă pe plajă, alături de oamenii importanți din viețile noastre, o zi în care să ne celebrăm iubirea. Dar încă nu avem totul setat pentru nuntă. Programele noastre extrem de încărcate nu ne-au dat suficient de mult timp să ne putem organiza”, a declarat Antonia, potrivit fanatik.ro.

Cei doi și-au ales deja nașii și au câteva idei despre cum ar vrea să arate evenimentul.

Citește și:. Antonia, prima reacție după ce piesa „Mamacita”, cântată de băieții ei, Dominic și Akim, a generat controverse din cauza versurilor: „Nu mă voi explica”

„Vrem să o facem (n.r.: nunta) la un moment dat. Nașii vor fi Lucian și soția lui, Bianca. Lucian de la Global. Nu știm încă unde o facem. Nu e că nu vreau să spun, nu știm. Dar oricum nu ți-aș fi spus aici. Dar nu am gândit absolut nimic. Suntem în stadiu în care trebuie să mă întâlnesc cu ‘the wedding planner (n.r.: organizatorul nunții) și să începem să organizăm. Încă nu știu absolut nimic. Am niște idei.

Nunta va fi una modernă. Am o grămadă de rochii în telefon, 6000 de stiluri diferite. Dar nu îmi doresc să știe lumea”, a mai spus Antonia în urmă cu doi ani.

