Antonia, prima reacție după ce piesa „Mamacita”, cântată de băieții ei, Dominic și Akim, a generat controverse din cauza versurilor: „Nu mă voi explica”

Antonia, prima reacție după ce piesa „Mamacita”, cântată de băieții ei, Dominic și Akim, a generat controverse din cauza versurilor

Pentru Antonia, liniștea interioară este mai presus de comentariile din exterior. După ce piesa lansată de fiii săi, Dominic și Akim, a stârnit controverse în mediul online, artista a răspuns cu un mesaj clar.

Într-o postare pe TikTok, artista a transmis: „Nu vei obține nicio reacție de la mine, Hallelujah. Nu mă voi explica, Hallelujah. Crede ce vrei, Hallelujah. Viața merge mai departe, Hallelujah. Protejează-ți pacea, Hallelujah. Fără răzbunare, Hallelujah”. Mesajul a fost scris pe un selfie în care solista zâmbește, iar în fundal se aude piesa lui Justin Bieber Hallelujah.

Versurile controversate

Dominic și Akim, cunoscuți și drept „Frații Velea”, au lansat recent o piesă care a atras atât aprecieri, cât și critici. Multe persoane, printre care și Andreea Raicu și Gabriela Firea, au considerat versurile melodiei nepotrivite pentru doi copii de 11 și, respectiv, 9 ani.

„Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă, ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea / Da, nu mă las până nu o fac a mea / Luminile sunt fixate doar pe ea / Toți în jurul ei / Uite-o pe fata aia / Colorată mică, vine din Columbia / Mami vino-ncoa (…) Shakalaka, fata asta e belea / Vreau să vii cu mine în Punta Cana sau Belize / Ia bani de la mami și plecăm în Caraibe”, sunt câteva dintre versurile piesei Fraților Velea.

„Mamacita” nu a fost prima piesă lansată de Frații Velea

Antonia și Alex Velea au șters de pe YouTube videoclipul piesei „Mamacita”, cântată de băieții lor. Piesa încă poate fi ascultată pe YouTube, însă comentariile sunt oprite, iar videoclipul cu Dominic și Akim nu mai este disponibil. În ciuda reacțiilor generate, Antonia și Alex Velea au refuzat că răspundă direct criticilor până acum.

Aceasta nu este prima încercare a fraților Velea de a-și face un nume în industrie. În 2024, au lansat piesa „Te iubesc“, care a primit reacții mai puțin controversate și care a fost apreciată pentru inocența mesajului. De data aceasta, însă, melodia lor a fost percepută diferit, ceea ce a dus la o polarizare a opiniilor.

