Reacția lui Alex Velea după ce piesa „Mamacita”, cântată de băieții lui, a fost criticată de Gabriela Firea și Andreea Raicu

Băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, Dominic și Akim, au lansat în aprilie 2026 piesa „Mamacita”, ale cărei versuri au fost criticate dur de Andreea Raicu și Gabriela Firea, printre mulți alții. Ce a făcut artistul după ce a văzut reacțiile din mediul online.

Reacția lui Alex Velea după ce piesa „Mamacita", lansată de băieții lui, a fost criticată

Alex Velea a șters de pe YouTube videoclipul piesei „Mamacita”, cântată de băieții lui. Piesa încă poate fi ascultată pe YouTube, însă comentariile sunt oprite, iar videoclipul cu Dominic și Akim a fost șters.

Totodată, în ciuda criticilor, pe TikTok și Instagram, artistul îi încurajează pe admiratorii lui să creeze videoclipuri folosind melodia „Mamacita”. Pe 19 aprilie, solistul s-a filmat la sală în timp ce în fundal a pus piesa cântată de băieții lui.

Mai multe persoane au comentat versurile piesei, considerate nepotrivite pentru doi copii de 11 și 9 ani.

„Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea, / Da, nu mă las până nu o fac a mea / Luminile sunt fixate doar pe ea / Toți în jurul ei / Uite-o pe fata aia / Colorată mică, vine din Columbia / Mami vino-ncoa”, este refrenul piesei.

Ce a spus Gabriela Firea despre piesa „Mamacita”

„Dincolo de îngrijorarea fiecărui român în legătură cu toate consecințele pe care le suferim și toate îngrijorările legate de starea de război, există și un alt timp de îngrijorare, care este în fiecare familie și e dincolo de prețuri, de costuri, de drone. Mă refer la ce se întâmplă cu copiii noștri.

Cum este posibil ca în societatea noastră niște copii de 8-9-10 ani să ajungă să vorbească și să asculte apoi ceea ce se vorbește pe ritmuri melodice despre cum trebuie să transforme un băiat o fată în a lui? Nu cred că sunt vinovați doar părinții care i-au lăsat să cânte acele versuri. Cred că noi toți avem o parte din vină”, este de părere fostul primar al Capitalei.

Andreea Raicu, revoltată de versurile piesei fraților Velea

Andreea Raicu este de părere că versurile nu sunt adecvate pentru vârstele fraților Velea. Dominic are 11 ani, iar Akim 9. Fosta prezentatoare TV a atras atenția că mesajul normalizează sexualizarea fetelor prea devreme.

„Am ascultat astăzi piesa «Mamacita», lansată de Frații Velea în care se vorbește despre o fetiță de 8 ani și spun, la un moment dat, ceva de genul «mă duc să o fac a mea». Și recunosc ca m-a întristat. Nu m-a șocat, ci m-a durut mai degrabă cât de normal pare. E genul de replică pe care o auzi peste tot: în piese, în glume, între oameni și nici nu te mai oprești asupra ei. Dar când o auzi spusă de un copil, despre o fetiță, începe să deranjeze. Pentru că, dincolo de inocență, e acolo un mesaj pe care îl învățăm foarte devreme: că o fată poate fi «a cuiva», că poate fi cucerită, luată, revendicată. Și, fără să ne dăm seama, ajungem să legăm valoarea unei fete de faptul că poate fi dorită, aleasă, revendicată de cineva.

Nu e despre copil, el doar repetă ce vede și ce aude, dar e despre noi, despre cultura în care creștem și despre limbajul pe care îl normalizăm fără să ne mai dăm seama. La 8 ani, un copil nu ar trebui să reproducă dinamici de seducție sau de posesie, și totuși se întâmplă. Nu pentru că e ceva în neregulă cu el, ci pentru că fetele sunt sexualizate prea devreme, pentru că relațiile sunt prezentate ca jocuri de putere, iar dorința ajunge să fie confundată cu posesia.

Sunt lucruri pe care le vedem peste tot, atât de des încât devin invizibile. Și poate că exact asta e problema. Faptul că nu le mai vedem. Că nu le mai simțim. Că nu le mai punem sub semnul întrebării. Pentru că, inconștient , fetele cresc cu ideea că trebuie să fie dorite, alese, validate, că valoarea lor vine din cum sunt privite și din cât de mult sunt dorite. Și mult mai rar cresc cu ideea că ele aleg, că ele decid, că nu aparțin nimănui.

Nu este un spațiu real de egalitate, ci, de multe ori, un raport foarte fin de subordonare, atât de subtil încât nici nu îl mai observăm. Un raport în care una este privită, iar celălalt alege, una așteaptă, iar celălalt decide, nu pentru că cineva ne-a spus asta direct, ci pentru că am crescut într-o cultură care repetă aceste mesaje din nou și din nou, până devin normale. Nu este un atac, este doar un moment de conștientizare. Poate că schimbarea nu vine din gesturi mari, ci din lucrurile mici pe care alegem să nu le mai ignorăm”, a fost mesajul transmis de Andreea Raicu.

