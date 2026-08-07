David Pușcaș, ironii la adresa Luminiței Anghel: „Nu are ce să-mi lase mama, ce să-mi lase? Rochiile ei de scenă?”

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David Pușcaș revine în atenția publică cu atacuri dure la adresa mamei sale adoptive, Luminița Anghel, după o lungă perioadă de scandaluri, reproșuri și distanțare totală. Schimbându-și radical strategia, tânărul a renunțat la apelurile emoționante din trecut și adoptă o atitudine extrem de tăioasă.

În cadrul celor mai recente declarații, David a adus critici grave la adresa carierei muzicale a artistei și a ironizat speculațiile conform cărora ar urmări vreo moștenire.

Răspunsul tranșant la acuzațiile privind averea artistei

Întrebat dacă aparițiile sale publice au scopul de a-i asigura o parte din averea mamei adoptive, David Pușcaș a negat vehement aceste ipoteze. Într-un ton lipsit de ocolișuri, tânărul a susținut că artista nu ar mai deține resurse financiare importante și că parcursul ei profesional a fost afectat de deciziile din trecut.

„Pentru oamenii care spun că eu fac asta pentru moștenire. Nu are ce să-mi lase mama, ce să-mi lase? Rochiile ei de scenă? Ce pot să fac cu ele? A muncit o viață întreagă și și-a bătut joc de propria ei carieră, umilindu-mă pe mine. Și Dumnezeu nu a ajutat-o. E mama pe post? Nu! Unde cântă mama? Pe la evenimente din alea de nu a auzit nici naiba, nu a auzit” – a spus el în Face by Face Podcast by Bianca Drăgan.

Critici privind lipsa de relevanță pe scena muzicală

Analizând situația actuală a artistei în industria de divertisment, David a continuat seria afirmațiilor dure. În opinia sa, lipsa aparițiilor în proiecte de televiziune majore este consecința directă a modului în care aceasta se raporta la cei din jur:

„O vezi pe mama la ‘Vocea României’? O vezi pe mama în producții mari? Nu mai e băgată în seamă pentru că nu mai este relevantă. Nu mai e loc pentru ea. Știu lupta asta a lor, dar nici ei nu vor să se reinventeze, că ‘ei sunt vocile de aur ale României’. Sunteți, dar, când ești arogantă, rea și îi subminezi pe toți, spunând că erai tu înaintea lor, Dumnezeu nu te ajută” – a adăugat Pușcaș.

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Platforma TikTok, principala sursă de venit a tânărului

În ceea ce privește propria situație financiară, David Pușcaș a recunoscut că nu are un loc de muncă convențional în prezent. Menținerea sa și acoperirea cheltuielilor curente, cum ar fi chiria sau achiziționarea de bunuri personale, se bazează pe sprijinul comunității pe care și-a format-o în mediul online.

„TikTok-ul mă ține în viață. Am rupt ultimele live-uri din ianuarie, am plătit chirie, tot. Oamenii m-au ajutat, îi mulțumesc și lui Dumnezeu. Nu știu, oamenii au văzut adevărul și nu mă lasă.

Mi-am luat iPhone, m-au ajutat oamenii în live, am strâns, m-au bubuit, pentru că mi s-a stricat telefonul vechi și am zis ca să pot să schimb și să fac și eu content de calitate, HD, bla, bla, bla. Și m-au ajutat să-mi iau iPhone. Am rupt, ultimele live-uri au rupt, și le mulțumesc din suflet” – a adăugat David Pușcaș.

Foto – Facebook

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