Motivul pentru care Luminița Anghel n-a mai fost decorată de președintele României: „Succesul a fost umbrit"

Adelina Duinea
Luminița Anghel și-a deschis sufletul la „Întrebarea Mesei Rotunde”, în ediția de sâmbătă, 2 mai. Artista povestește despre debutul său, rivalitățile din muzică și sacrificiile făcute pentru a-și împlini visul.

Luminița Anghel despre carieră și viața personală

Luminița Anghel, una dintre cele mai iubite voci ale României, este invitata ediției de sâmbătă, 2 mai 2026, a emisiunii „Întrebarea Mesei Rotunde”, prezentată de Marius Manole la Acasă TV. Artista a vorbit sincer despre momentele-cheie din cariera sa, relația complexă cu tatăl ei și culisele Eurovisionului care i-au adus locul 3 în 2005, dar și o doză de dezamăgire.

Pentru Luminița Anghel, drumul către succes nu a fost nici pe departe unul ușor. Crescută într-o familie cu reguli stricte, având un tată militar cu origini germane, artista a trebuit să lupte pentru a-și urma visul. „Am făcut un liceu industrial, pentru că era chiar în spatele blocului. Eram sub supraveghere, cu un tată militar de profesie și jumătate neamț, cu reguli stricte… Nu s-a opus dorințelor mele în legătură cu viața. Deși nu a fost mulțumit de alegerile mele, nu s-a opus. Tatăl meu nu a fost la niciun concert live la mine, până s-a stins din viață. Nu m-a văzut cântând niciodată”, a povestit Luminița, citată de Libertatea.

Momentul în care și-a văzut tatăl cel mai emoționat a fost în 2001, când a câștigat trofeul „Cerbul de Aur”. „Prima dată când a plâns, mi-a zis mama, a fost atunci.” Deși succesul a continuat să vină pentru ea, Luminița regretă că tatăl ei nu a mai apucat să vadă cel mai mare triumf al carierei sale: locul trei la Eurovision, în 2005, alături de trupa Sistem.

De la clubul Melody la scena internațională

Până să ajungă pe cele mai mari scene, Luminița Anghel a parcurs un drum plin de provocări. A debutat în celebrul club de noapte Melody din București, unde, spune ea, și-a „făcut școala de cântat”. „Cântam la celebrul bar Melody din București. Acolo cântau marile voci ale României. Doar că eu eram mai la început și, când întârzia unul, intram eu în locul lui. Nu mă știa nimeni, dar acolo mi-am făcut școala de cântat. Șapte ani la rând, seară de seară. Uneori și de două ori pe zi”, a povestit artista.

Melody nu era doar un loc de distracție, ci și o veritabilă rampă de lansare pentru mulți artiști. Amintindu-și de acea vreme, Luminița povestește cu nostalgie despre atmosfera vibrantă și despre oamenii talentați pe care i-a întâlnit acolo, printre care Laura Stoica, Elena Cârstea sau Monica Anghel. Tot la Melody a închegat și o colaborare cu pianistul Lucian Blaga, care i-a compus piesa câștigătoare de la Festivalul de la Mamaia din 1993. „I-am spus lui Lucian, cu această nebunie pe care am avut-o în tinerețile mele: «Îmi scrii o piesă, mergem la Mamaia și câștigăm trofeul». Și așa s-a întâmplat! Apropo de energie, Univers și legea atracției.”

Un alt moment de cotitură în cariera Luminiței Anghel a fost participarea la Eurovision 2005, unde ea și Sistem au reușit să aducă României locul 3, o performanță excepțională. Însă succesul acestui moment a fost umbrit de evenimentele internaționale din acea perioadă. „Cred că s-a pus problema și câștigării locului 1 în finală, doar că nu eram noi, românii, pregătiți. N-am mai trăit de mult așa emoții. Tot succesul nostru a fost umbrit de aducerea în țară a celor trei jurnaliști răpiți, exact atunci a fost momentul. De unde domnul președinte de atunci trebuia să ne decoreze pentru marele nostru succes, nu ne-a mai decorat nimeni…”, a declarat artista pentru Libertatea.

Lecții din rivalități și alegeri personale

Cu toate acestea, Luminița Anghel nu regretă nimic din drumul ei artistic, chiar dacă admite că a făcut „alegeri foarte proaste” în viața personală. În ceea ce privește rivalitățile din lumea muzicii, ea a povestit cu emoție despre un moment special: „În 1996 am cântat «Șansa e de partea mea», prima mea piesă de succes, și n-am să uit cât oi trăi… Au venit două mari stele ale muzicii românești să mă felicite: una este Dida Drăgan și cealaltă doamnă e Angela Similea. Acest compliment a contat nemăsurat de mult. Și a rămas în amintirea mea”.

Astăzi, Luminița Anghel continuă să inspire prin talentul său și prin poveștile de viață, care arată că drumul către succes nu este niciodată linear, dar este întotdeauna plin de lecții valoroase. Nu ratați interviul complet sâmbătă, 2 mai 2026, de la ora 9:00, în cadrul emisiunii „Întrebarea Mesei Rotunde”, găzduită de Marius Manole, pe Acasă TV.

Foto: Acasă TV

