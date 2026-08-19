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De ce a plecat Wilmark de la Pro TV: „Am văzut ceva ce nu trebuia să văd”

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Wilmark, coregraful carismatic de la „Dansez pentru tine”, a dezvăluit motivul plecării sale de la Pro TV, în 2013.

De ce a plecat Wilmark de la Pro TV

Wilmark Rizzo Hernández, coregraful columbian care a cucerit inimile românilor la „Dansez pentru tine”, a dezvăluit adevărul din spatele plecării sale de la PRO TV, în urmă cu mai bine de un deceniu. Într-un interviu pentru VIVA!, Wilmark a vorbit deschis despre motivele care au stat la baza deciziei sale și despre cum această schimbare i-a influențat cariera și viața.

„A fost una dintre cele mai intense experiențe din viața mea. Am fost jurat timp de 7 ani. Am plâns, am râs, am văzut povești care m-au schimbat profund. Oamenii mă opresc și azi pe stradă și îmi spun: «M-ai făcut să iubesc dansul. E un dar neprețuit»”, a declarat Wilmark pentru VIVA!.

„Am văzut ceva ce nu trebuia să văd”

Coregraful a explicat că decizia de a părăsi televiziunea care l-a făcut celebru a venit în urma unor evenimente neprevăzute.

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„De PRO TV nu m-am despărțit! Contractele noastre erau foarte clare. Eu am văzut ceva ce nu trebuia să văd și, drept urmare, am stabilit că eu nu vorbesc și mă voi retrage din emisiune (era exact perioada în care a migrat toată producția la Antena 1 – ei știu ce au făcut)”, a explicat Wilmark.

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„Am învățat lecții importante și nu am niciun regret”

Departe de a regreta această decizie, Wilmark o consideră o etapă esențială care l-a ajutat să-și redefinească drumul profesional. „Pe de altă parte, uneori ai nevoie de timp pentru a te regăsi. Am învățat lecții importante și nu am niciun regret. Fără acea etapă, nu aș fi ajuns să creez concepte proprii, să conduc agenția Epika și să reinventez ceea ce înseamnă entertainment latino în România”, a adăugat el.

Astăzi, Wilmark este o personalitate respectată în lumea dansului și a divertismentului din România, iar experiența sa ca jurat, dar și lecțiile învățate de la colegii săi, precum Ștefan Bănică Jr., rămân repere importante: „Radioul și televiziunea m-au format, știu ce este important atunci când construiești un spectacol din mai multe puncte de vedere, iar când reunești o echipă de profesioniști, rezultatul nu poate să fie decât excepțional. Ștefan Bănică Jr. este un exemplu de caracter, nu mă refer doar la ce se vede, am învățat mult de la el”.

Foto: Pro TV

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