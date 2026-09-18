Smiley, dezvăluiri despre rolul de tată și vizitele lui Josephine la filmările Vocea României: „Se supăra dacă nu mă alegea vreun concurent” / Exclusiv

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Smiley revine în sezonul 14 „Vocea României”, pregătit pentru o nouă selecție de concurenți talentați, noi dueluri intense și momente care promit să-i țină pe telespectatori cu ochii pe micile ecrane. Artistul ne-a dezvăluit cum s-a schimbat atmosfera la filmările show-ului și cum au devenit luptele pentru concurenți tot mai încrâncenate, pe măsură ce antrenorii au căpătat mai multă libertate în relația dintre ei.

Smiley, dezvăluiri despre rolul de tată și vizitele lui Josephine la filmările Vocea României

Dincolo de muzică și competiție, Smiley ne-a vorbit și despre rolul de tată și despre felul în care venirea pe lume a fiicei sale, Josephine, i-a schimbat prioritățile. Artistul povestește cum este viața de familie acum, când Josephine a mai crescut, dar și ce mesaj le transmite telespectatorilor noului sezon „Vocea României”.

Bună, Smiley, ce ne poți spune despre noul sezon „Vocea României”?

Vă pot spune că merită urmărit, pentru că am devenit mult mai familiari, ne permitem mai multe, iar luptele sunt mult mai încrâncenate.

Cu cine ai dus cea mai încrâncenată luptă sezonul acesta pentru un concurent?

Cu fiecare dintre ei am avut niște lupte grele. Cu fiecare, chiar nu am sărit pe niciunul.

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Cum l-a schimbat rolul de tată ca artist

Fetița ta, Josephine, te-a vizitat la filmări sezonul acesta?

Da, da, a fost cea mai mare susținătoare (a lui – n.red.). Se supăra dacă nu mă alegea vreun concurent, se supăra pe el. Da, da, a fost la filmări.

Cum te-a schimbat rolul de tată ca artist?

Am învățat să nu mai pierd vremea degeaba. E mult mai prețios timpul meu.

Și cum s-a schimbat atmosfera de acasă de când Josephine a mai crescut și acum are propriile ei opinii?

Josephine a avut tot timpul propriile ei opinii, deci nu prea s-a schimbat. S-a schimbat atmosfera din casă de când a apărut ea. Adică e o altă dinamică. Acum suntem trei. Noi o consultăm de cele mai multe ori în ceea ce privește ce facem noi ca familie. Am integrat-o în familie și face parte din tot procesul, din orice decizie.

Mesaj pentru telespectatorii Vocea României

Ce mesaj ai pentru telespectatori înainte de premiera „Vocea României”, sezonul 14?

Păi, să deschidă televizoarele vineri la 20:30 și să ne urmărească până la final, să decidă cea mai bună voce.

Foto: Captură video

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