Gina Pistol, despre secretul unei căsnicii fericite cu Smiley. „Sunt o femeie-cameleon! Sunt și fata cu care poți să râzi și să bei o bere pe bordură!” Ce spune despre relația lor

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Gina Pistol a vorbit deschis despre viața de familie, dinamica relației cu Smiley și motivele pentru care a ales să rămână mereu o prezență autentică, atât pe micile ecrane, cât și pe rețelele de socializare. Prezentatoarea TV a dezvăluit cum reușește să mențină echilibrul între momentele strălucitoare din lumina reflectoarelor și simplitatea vieții cotidiene, subliniind că umorul este ingredientul secret din căsnicia sa.

Autenticitate pe rețelele sociale, departe de filtre și măști

Deși adună peste 1,5 milioane de urmăritori în mediul online, Gina mărturisește că nu simte presiunea de a fi prezentă în fiecare moment pe rețelele de socializare, preferând să trăiască din plin clipele petrecute alături de familie. Aceasta consideră că transparența este cel mai de preț atu al său în raport cu publicul.

„Eu, când mă uit la alte persoane care sunt mult mai active online, recunosc că mi-aș dori uneori să am și eu puterea lor. Doar că sunt momente în viață, în familie, în vacanță, în viața de zi cu zi, când pur și simplu vreau să mă bucur și să fiu, fără să postez. Chiar dacă nu sunt prezentă în fiecare zi, atunci când sunt acolo, mă arăt așa cum sunt și sper că oamenii apreciază transparența și autenticitatea mea” – a mărturisit ea, într-un interviu pentru Viva.

„Femeia-cameleon” și rolul de inițiatoare a glumelor în cuplu

În ceea ce privește relația cu soțul ei, Smiley, Gina recunoaște că ea este responsabilă pentru majoritatea clipurilor comice care ajung virale pe internet. Vedeta se descrie ca fiind extrem de versatilă și capabilă să treacă fără efort de la ipostaza de om simplu la cea de divă pe covorul roșu: „Sunt și fata cu care poți să râzi și să bei o bere pe bordură, sunt și tipa pe care o întâlnești în piață, cu pungile în mână, dar sunt și femeia care apare la un eveniment toată glam. Îmi place să le conțin pe toate. Îmi place să împachetez totul în umor. Am un umor mai dark, mai sec, sunt ironică, dar și autoironică. Sunt o femeie-cameleon”.

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Secretul unei căsnicii fericite: umorul și acceptarea totală

Spontaneitatea Ginei este adesea moderată de Smiley, care aduce echilibrul necesar în casă. Gina admite cu zâmbetul pe buze că partenerul ei o apreciază tocmai pentru energia nefiltrată pe care o aduce în viața lui de zi cu zi: „Eu vin, de obicei, cu ideile și tot eu îl conving pe Andrei să intre în joacă. Sunt partea mai jucăușă din relația noastră. Bine, am și idei mult mai tâmpite decât cele pe care le vedeți voi. Dar Andrei știe să mă tempereze. Și acasă sunt la fel, fără niciun filtru. Iar Andrei mă iubește, cred eu, pentru tot ceea ce sunt. Așa… și tâmpită cum sunt uneori. Probabil și pentru că reușesc să-l fac să râdă”.

Foto – Facebook

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