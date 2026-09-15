Cine este Petruța Anghel de la Burlacii: Foc în Paradis. La 26 de ani, tânăra din Balotești profesează ca model

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cine este Petruța Anghel de la „Burlacii: Foc în Paradis” . Noul show de pe PRO TV și VOYO garantează un spectacol total cu tensiune, atracție și strategie. Printre participantele care au atras atenția publicului încă de la prima apariție se numără Petruța Anghel, o tânără pregătită să arate că este o concurentă de temut în cursa pentru dragoste și pentru marele premiu de 50.000 de euro.

Cine este Petruța Anghel de la „Burlacii: Foc în Paradis”

De profesie model, Petruța Anghel are 26 de ani și este din Balotești, județul Ilfov. Ea se descrie drept o persoană spontană, sociabilă și extrem de deschisă către aventuri neașteptate. Pasionată de călătorii și de explorarea unor locuri noi, tânăra consideră că aventura din mediul tropical al emisiunii este cadrul ideal pentru a-și testa limitele.

A ales să intre în acest show din dorința de a ieși din zona de confort, fără să își facă un scenariu dinainte și lăsând lucrurile să vină de la sine.

Cum arată bărbatul ideal și ce o sperie în dragoste

În ceea ce privește latura sentimentală, modelul are câteva preferințe clare atunci când vine vorba de un potențial partener. Deși este atrasă din punct de vedere fizic de bărbații înalți și bruneți, Petruța pune un accent deosebit pe valorile profunde ale unei relații. Pentru ea, empatia, romantismul și atenția acordată de un bărbat sunt criterii obligatorii pentru o legătură de durată.

Conștientă însă de intensitatea trăirilor din emisiune și de modul neașteptat în care pot evolua lucrurile, tânăra a transmis un avertisment amuzat către propria persoană: „Dacă mă îndrăgostesc, e rău!”.

Spirit competitiv și un mesaj tranșant pentru rivale

Pe lângă dorința de a descoperi o conexiune reală, Petruța Anghel demonstrează un spirit competitiv bine dezvoltat. Tânăra din Balotești nu pare dispusă să cedeze teren în fața celorlalte participante dacă simte o atracție puternică pentru un bărbat din emisiune. Odată ce își fixează un obiectiv, își asumă determinarea până la capăt, motiv pentru care le-a transmis rivalelor sale din competiție un mesaj direct și fără ocolituri: „Fetelor, dacă am pus ochii pe ceva, e al meu”.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News