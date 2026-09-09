Chef Cătălin Scărlătescu va locui 4 luni pe an în Zanzibar: “Aștept să-mi ajungă containerul. La bătrânețe trebuie să-ți ocupi timpul, că altfel o iei razna”. Când nu filmează pentru MasterChef, se va ocupa de afacerea lui / Exclusiv

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cătălin Scărlătescu, unul din cei trei chefi de la MasterChef, se pregătește să plece în Zanzibar odată ce vremea răcoroasă se va instala în România. Bucătarul își va petrece 4 luni din an în Zanzibar, lunile de iarnă, unde se pregătește să-și deschidă un restaurant. Cheful de la MasterChef așteaptă să-i ajungă containerul acolo ca să se poată apuca de treabă. Speră că la final de decembrie sau în ianuarie să dea drumul la afacere.

Cătălin Scărlătescu, între Zanzibar și platoul MasterChef

Ideea de restaurant în Zanzibar i-a venit după o discuție cu Cătălin Cazacu, însă Cheful spune că nu prietenul său se va ocupa de afacere, ci chiar el în persoană.

Într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, Cătălin Scărlătescu ne-a vorbit despre noua sa afacere, despre noul sezon MasterChef cu numărul 11, dar și despre concurenți.

Se anunță un sezon incendiar? Cam așa se aude.

De unde ai aflat că mi-a luat foc bucătăria? (râde – n.r.) Ne-a luat foc. Pe oriunde ne-am dus, am dat foc la bucătării, la toți (râde –n.r.)

Ce să fie în noul sezon? Ieșim afară din casă, gata, ne-am săturat pe căldura asta, mergem și noi să ne plimbăm prin România. Că n-am văzut România, îi plimbăm peste tot, așa, să nu mai spună lumea că nu-i plimbăm. Am scos copiii la plimbare.

Se spune și că e un sezon cu multe tensiuni, cu scandal.

Te rog frumos să mă crezi că eu nu știu nimic de scandal. Pe noi ne țin ăștia într-o bulă separată, că dacă aș ști de scandal, i-am “smardoi” cum s-ar zice (râde –n.r.). Nu, la noi nu ajunge scandalul. Singurul care face scandal e Bontea, care-i supărat tot timpul. Și-a luat-o rău.

Citește și: Laura Cosoi, apariție în costum de baie la o lună după ce a născut cel de-al cincilea copil. Cum arată actrița

Citește și: Andrușca a reușit să despartă un cuplu de la Insula iubirii 2026. Cine este concurentul pe care „l-a luat acasă”

Ce spune Scărlătescu despre concurenții sezonului 11 MasterChef: „Nu știu ce-i cu ei. Ei pe față, în platou, câteodată nu își vorbesc, de zâmbit foarte rar, cred că e ceva anapoda”

E o luptă aprigă între concurenți?

Mai mult ca niciodată, eu nu știu ce s-a întâmplat. Și mie mi se pare că ceva nu e în regulă. Nu știu ce-i cu ei. Ei pe față, în platou, câteodată nu își vorbesc, de zâmbit foarte rar, cred că e ceva anapoda.

Cel puțin acum spre final s-au strâns o grămadă de interesanți, de interesanți gastronomi. Adică că sunt mulți buni. Și e competiția foarte mare.

Așadar, se poate spune că te-au dat pe spate preparatele concurenților din sezonul 11?

Hai să nu exagerăm. Chiar pe spate nu, dar într-o parte, da. Câteodată, să știi că sunt momente în care vezi câte o duduie, care nu ți-ai crede vreodată minții că poate să facă vreodată… deci rămâi mut. Și nu știi ce să-i zici. Rămâi blocat. Am avut câteva momente în care au făcut fetele niște chestii de… Eu nu le-am făcut niciodată. Jur. Adevărul adevărului.

Sezonul acesta ce preparate “speciale” ați mâncat, pregătite de concurenți?

Nu știu. Sezonul trecut a fost cu penis de taur, de aia… Sezonul ăsta n’a fost chiar așa. I-am rugat frumos pe ăștia în spate “Nu ne mai dați să mâncăm toți porumbeii morți de pe planetă” (râde – n.r.).

Te-ai îngrașat sau ai slăbit, după atâtea degustări?

Sunt la 102,3 kilograme și stagnez. Adică e de bine. Îți dai seama că mă duc și mănânc la platou de înnebunesc și în ziua liberă nu mai mănânc. A fost mâncare foarte bună, să știi.

Cătălin Scărlătescu: „Aștept să-mi ajungă containerul în Zanzibar și mă duc să-mi deschid restaurantul. Mi-am luat o cârciumă cu Cazacu”

Unde ai fost în vacanță?

Am avut un pic de vacanță. Vreo două săptămâni ne-am dus cu barca, și în rest, pe aici, pe la mare. Mi-am luat rulota, mi-am dus-o la mare. Știi că eu sunt hipster. La Vamă. Am fost și la Mamaia, fii atentă, n-am pomenit așa ceva, miercuri seara, pe 28 sau 29 iulie, nu erau nici câini, nici pisici pe stradă la ora 22.00. A doua zi seara, la clubul ăla pe plajă, cel mai faimos, erau 40 de oameni… Nu știu, era ceva rău. M-am dus în partea cealaltă, la 2 Mai.

Citește și: De ce boală suferă Cheloo. Dezvăluirile făcute la Asia Express 2026

Citește și: Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă

Ce noutăți mai ai pentru toamnă, în afară de noul sezon MasterChef?

Trebuie să ajung la Valencia, că m-au invitat acolo, Primăria, că am fost în juriu la concursul de paella, care s-a ținut la noi. Și ne-au invitat și pe noi la Valencia.

Așadar, mă duc la Valencia, după care aștept să-mi ajungă containerul în Zanzibar și mă duc să-mi deschid restaurantul. Mi-am luat o cârciumă cu Cazacu, în Zanzibar, acum ceva timp. Cred că n-aveam ce să facem, poate la un șpriț, ne-am apucat noi într-o seară… “hai să facem cârciumă” (râde –n.r.). Și a rămas “gata, ne facem cârciumă”. Dacă vrea Cel de Sus și ajunge containerul, cred că în decembrie – ianuarie e gata restaurantul.

„4 luni stau acolo cât e zăpadă și, pe urmă vin. Că nu filmăm pe zăpadă, că nu facem emisiune cu schiuri”

Ce fel de restaurant va fi?

Dar ce aș putea să fac eu? Ceva internațional și casual, foarte ușor. Acolo e foarte greu cu materia primă și atunci facem și noi în funcție de ce om reuși să găsim.

Și Cazacu se va ocupa, că el locuiește acolo?

Cazacu se ocupă de treburile lui. El știe cu entertainment, cu muzică, cu… de astea de club. Nu-l văd eu pe Cazacu să apuce tigaia de coadă.

Dar totuși nu ai nevoie de un om de bază acolo? Îți trebuie pe cineva.

Păi și eu ce sunt?

Tu ai filmări, evenimente, MasterChef, când să stai și în Zanzibar?

Mai vin. 4 luni stau acolo cât e zăpadă și, pe urmă vin. Că nu filmăm pe zăpadă, că nu facem emisiune cu schiuri. La bătrânețe trebuie să-ți ocupi timpul, că altfel o iei razna (râde –n.r.).

Urmărește-ne pe Google News