Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis. E profesoară de matematică și a fost logodită de două ori

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Eda Csoregi participă la Burlacii: Foc în Paradis. Tânăra re 28 de ani și câteva povești amoroase demne de telenovele. Ea a fost cerută în căsătorie de două ori, însă niciuna dintre cele două povești nu a ajuns până la altar. Iată cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis.

Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc

Printre concurentele celui mai nou show de pe Pro Tv se numără și Eda Csoregi, un nume unic și o tânără care vine cu experiențe la fel de unice. Bruneta este pregătită să își dea o nouă șansă pe plan amoros și să încerce să găsească persoana potrivită, după câteva povești de dragoste care nu s-au terminat prea bine.

Tânăra are 28 de ani și un parcurs profesional divers. Este profesoară de matematică și antreprenoare, iar înainte de a accepta provocarea de a fi în fața camerelor la show-ul Burlacii: Foc în Paradis, a lucrat și în alte domenii.

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Eda Csoregi a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din Cluj Napoca și a practicat atletismul de performanță. Ea a cochetat și cu lumea modelingului, lucru care i-a oferit încredere în sine și experiență în fața camerelor. Este obișnuită cu privirile și se simte confortabil când este filmată.

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De data aceasta, Eda a spus „da” unei noi provocări, acceptând să participe la Burlacii: Foc în Paradis. Concurenta ar vrea ca oamenii de acasă să o vadă dincolo de aparențe și vrea să vadă dacă aventura din emisiune poate să se concretizeze într-o relație frumoasă.

Ce trecut amoros are

Eda Csoregi a trecut prin câteva experiențe nefericite în iubire. Concurenta a povestit că a fost de două ori cerută în căsătorie, iar una dintre cereri a avut loc în timpul unei vacanțe în Bali.

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Ambele momente au venit la începutul relațiilor, la aproximativ două luni. Eda spune că a învățat ce își dorește, de fapt, de la omul de lângă ea și spune că noul partener ar trebui să vadă dincolo de aparențe și să îi aprecieze valorile și personalitatea.

Premiu de 50.000 de euro

Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis aduce laolaltă participanți de sex feminin și masculin, care sunt pregătiți să vadă dacă între ei se poate înfiripa o legătura. În timp ce pentru unii asta înseamnă noi începuturi, pentru alții înseamnă provocări și situații tensionate.

La final, există un premiu: 50.000 de euro, lucru care complică situația. Ceremonia Trandafirilor va fi momentul de maximă tensiune în parcursul concurenților.

Rămâne de văzut dacă Eda Csoregi își va găsi iubirea vieții sale în show-ul care începe de pe 14 septembrie la PRO TV.

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