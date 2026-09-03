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Matthias, fiul lui Betty Salam, se pregătește de școală în Spania. Cât au plătit Cătălin Vișănescu și iubita lui, Roxana, pe rechizite

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Anca Lupescu Redactor
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Mathias, fiul lui Betty Salam și al lui Cătălin Vișinescu, începe un nou capitol din viața lui. El s-a mutat în Spania alături de tatăl lui și de iubita acestuia, Roxana. Cei doi au mers la cumpărături și i-au luat micuțului rechizitele de care avea nevoie. 

Iubita lui Cătălin Vișinescu, implicată în creșterea lui Mathias

Roxana le-a arătat urmăritorilor ce rechizite i-au cumpărat ea și Cătălin Vișinescu micuțului Mathias, care se pregătește să înceapă școala în Spania. 

Betty Salam şi Cătălin Vişinescu (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Cei doi s-au pregătit pentru începutul de an școlar și au luat lucruri necesare pentru școală, dar și câteva lucruri pentru casă și pentru gustările copilului.

Fostul soț al lui Betty Salam a anunțat că se va muta definitiv în Spania, alături de iubita lui, Roxana. Mathias va merge la școală acolo, iar tatăl lui s-a arătat încântat de faptul că micuțul a ales să meargă cu el și iubita lui.

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Pe de altă parte, Betty Salam a fost cerută în căsătorie de Roberto Tudor, cel cu care urmează să aibă un copil.

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Acum, Roxana, iubita lui Cătălin Vișinescu a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care le arată urmăritorilor rechizitele lui Mathias.

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„Mai este puțin și acest copilaș începe școala și aveam nevoie de câteva chestii. Am luat și pentru școală, și pentru casă. Haideți să vă arătăm ce am cumpărat. Am luat această cutie de creioane, care are 55 de culori. Și-a cumpărat și o pușculiță, am luat și carioci, suport pentru creioane, pixuri, șervețele, o ascuțitoare, niște napolitane. (…) Mai avem aici și un snack box pentru gustări. Totalul a fost de 94 de euro”, a spus Roxana, iubita lui Cătălin Vișănescu, pe TikTok.

Ce a spus Cătălin Vișinescu despre mutarea în Spania

Fostul soț al lui Betty Salam a spus că fiul lui și-a dorit să rămână alături de el și Roxana și să se mute cu ei în Spania. 

El a spus că băiatul s-a apropiat foarte mult de iubita lui și au o relație foarte bună.

„Matty și-a dorit extrem de mult să rămână alături de mine și de Roxana, iar pentru mine a însemnat enorm să pot face posibil acest lucru. Despre Roxana și Matty, sincer, nu prea am cuvinte să explic cât de frumos se înțeleg și cât de mult s-au apropiat. Mă bucur enorm să îi văd împreună, pentru că între ei s-a creat o legătură foarte frumoasă și naturală. Pentru mine contează enorm să îl văd fericit și să știu că se simte bine alături de noi”, a declarat Cătălin Vișănescu, pentru Spynews.ro.

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