Aventuri de neuitat și momente de șoc în Asia Express 2026: Loredana Chivu a ajuns în casa unui exorcist, iar Mirela Vaida a trecut prin clipe cumplite la un masaj

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Aventura din Asia Express le-a pus la grea încercare pe vedetele noastre, oferindu-le experiențe la granița dintre mistic și extrem. Dacă pentru Loredana Chivu întâlnirea cu un localnic din Uzbekistan s-a transformat într-o ședință neașteptată de revelații spirituale, Mirela Vaida a trăit clipe de-a dreptul cumplite în timpul unei vizite la un hamam tradițional.
Loredana Chivu, lăsată fără cuvinte în casa unui exorcist, la Asia Express
Aflată în căutarea unui loc de cazare alături de colega ei, Anamaria Mocanu, Loredana Chivu a fost primită în casa unui localnic din Uzbekistan. Mare le-a fost mirarea ambelor când au aflat cu ce se ocupă bărbatul: gazda lor era exorcist.
Deși o astfel de veste ar fi speriat pe oricine, curiozitatea Loredanei a fost mai mare decât teama. Dialogul dintre vedetă și bărbat a luat repede o turnură neașteptată. Exorcistul a început să-i dezvăluie detalii tulburătoare din viața ei personală și din trecut, lucruri pe care un străin nu ar fi avut de unde să le cunoască.
Loredana Chivu s-a declarat complet uimită de cele auzite, mărturisind că bărbatul a atins puncte extrem de sensibile și reale din existența ei.
Mirela Vaida, experiență de coșmar într-un hamam din Uzbekistan
Dacă Loredana Chivu a avut parte de o experiență mistică, pentru Mirela Vaida momentele de relaxare s-au transformat într-un adevărat coșmar. Prezentatoarea TV a vrut să testeze un masaj tradițional într-un hamam local, însă tratamentul dur aplicat de maseuză a depășit orice limită suportabilă.
În loc de o ședință de relaxare, Mirela s-a trezit supusă unor manevre extrem de agresive, care i-au provocat dureri fizice intense.