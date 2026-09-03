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Sean Ono Lennon a devenit tată pentru prima dată. Muzicianul în vârstă de 50 de ani, fiul regretatului John Lennon și al soției acestuia, Yoko Ono, și partenera lui de lungă durată, Charlotte Kemp Muhl, au anunțat venirea pe lume a primului lor copil, un băiețel care a primit numele Aurelius. Vestea a adus o valul de bucurie în rândul celor dragi, dar și în comunitatea de fani care îi urmărește pe cei doi artiști.

Un anunț neșteptat pe rețelele sociale

Informația privind venirea pe lume a micuțului Aurelius a apărut inițial prin intermediul unchiului copilului, Julian Lennon, care a dezvăluit detaliul într-o postare ulterioară ștearsă de pe rețelele sociale. Marți, 1 septembrie, proaspătul tată a oficializat vestea pe propriul cont de Instagram, unde a publicat o fotografie alături de Charlotte și de nou-născut. Mesajul special al artistului a confirmat bucuria momentului: „Ok, deci… Charlotte și cu mine am vrea să anunțăm că am creat o ființă umană! Numele lui este Aurelius! Vă mulțumim!”

Lennon nu s-a oprit la o singură imagine și a revenit cu alte două postări suplimentare. În prima dintre ele apare ținându-și fiul în brațe, strâns înfășurat într-o păturică albă. Cea de-a doua imagine o înfățișează pe Charlotte pe patul de spital, strângându-și nou-născutul la piept, fotografie pe care artistul a însoțit-o cu un mesaj scurt și afectuos: „Mămica!”

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Experiența primelor zile de părinte

Charlotte Kemp Muhl, în vârstă de 39 de ani, a împărtășit la rândul ei momente din noua viață de familie de trei persoane, mărturisind deschis starea de oboseală acumulată în primele zile de la naștere. Partenera lui Sean din 2007 a descris atmosfera prin propria perspectivă artistică: „Am făcut un om! Sunt convinsă că ADN-ul este un cod cuaternar extraterestru cu voință proprie. Lipsa de somn doar sporește suprarealismul… Sfaturile pentru tehnica de râgâit sunt binevenite. I-am pus să asculte Aphex Twin și Stravinski. Meconiul este ceva nebunesc.”

Deși proaspeții părinți nu au dezvăluit data exactă a nașterii fiului lor, sprijinul și entuziasmul familiei extinse au fost vizibile imediat.

Reacția plină de emoție a unchiului Julian Lennon

Julian Lennon, fratele vitreg al lui Sean, a fost cel care a dat de înțeles că evenimentul a avut loc în weekend-ul precedent. Într-un mesaj detaliat publicat pe Facebook, interpretul piesei Saltwater a povestit despre o vizită recentă la Londra și despre bucuria imensă care i-a marcat trecerea prin Marea Britanie.

Aflându-se în capitala britanică pentru verificări medicale care indică o stare de sănătate din ce în care mai bună, Julian a profitat de ocazie pentru a revedea prieteni vechi, rude și locurile copilăriei sale din Kensington, alături de tatăl său vitreg, Roberto Bassanini.

Printre amintirile legate de strada Pembroke Gardens nr. 7, parcul din apropiere, pub-ul și școala pe care le-a frecventat – spații despre care scrie în viitoarea sa carte de memorii –, Julian a ținut să sublinieze punctul culminant al călătoriei sale: „Dar cred că, pe cât de plăcută și minunată a fost această scurtă vizită… un lucru uimitor care s-a întâmplat în acest weekend, în întreaga lume, a fost că am devenit unchi! Felicitări lui Sean și Charlotte, precum și noului lor ‘Băiat Frumos!’ Doar Iubire. Foarte Recunoscător. Unchiul Jules.”

Foto – Instagram

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