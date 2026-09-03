De ce a plecat Pepe de la Antena 1: „Am avut o discuție cu șefii de la Antenă”. Ce proiect are la Kanal D

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Toamna aduce schimbări importante în peisajul televiziunii din România, iar Pepe este una dintre vedetele care marchează o nouă etapă profesională. După o colaborare îndelungată cu Antena 1, unde a fost gazda îndrăgitei emisiuni „Te cunosc de undeva!” alături de Alina Pușcaș, artistul a semnat un contract cu Kanal D, deschizând astfel un nou capitol în cariera sa.

De ce a plecat Pepe de la Antena 1

Prezent la petrecerea Viva!, Pepe a vorbit deschis despre decizia sa de a părăsi Antena 1, subliniind că despărțirea s-a făcut în termeni amiabili.

„Mai mult decât amiabilă, aș putea spune. Adică nu a existat niciun fel de discuție, dat fiind faptul că în momentul de față eu oricum nu mai aveam un contract activ cu Antena1. Au fost proiecte care au luat sfârșit, pe o perioadă determinată, trebuia să reînnoim un contract sau să-mi renegociez în altă parte. A fost foarte simplu! Mai mult, chiar dacă aveam posibilitatea de a semna direct cu altcineva, înainte să fac asta am avut o discuție cu șefii de la Antenă, m-au îmbrățișat, mi-au urat mult succes și au înțeles ce e prioritar pentru mine și ce e mai bine și pentru mine personal și artistic, de fapt din toate punctele de vedere”, a declarat artistul pentru Click.

Pepe a evidențiat că această schimbare nu trebuie percepută ca o ruptură, ci ca o tranziție naturală ce vine la finalul unor proiecte. Mai mult, el a adăugat că relația cu foștii săi colegi a rămas una excelentă.

„Am rămas prieteni și chiar din punctul meu de vedere abia aștept să mă văd poate și în seara asta (n.r. – la petrecerea Viva!) cu ei și să stăm la aceeași masă, pentru că au făcut parte din viața mea foarte mulți ani”, a precizat el.

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Artistul consideră că decizia lui este una firească

Mutarea la Kanal D a fost privită de unii ca o veste surprinzătoare, dar Pepe consideră că schimbările sunt ceva firesc în cariera unui artist.

„Nu e nici o bombă! Eu zic că e absolut normal și firesc. Așa se întâmplă cu artiștii, mai schimbă locul mai schimbă norocul. Mulțumim întotdeauna tuturor celor cu care ne-am intersectat și în curtea cărora am evoluat, și am susținut evenimente super mișto cu super audiențe”, a mai spus artistul pentru publicația menționată.

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Cum a luat Pepe decizia de a colabora cu Kanal D

Pepe a explicat și cum a luat decizia de a colabora cu Kanal D, mărturisind că a fost impresionat de seriozitatea și entuziasmul reprezentanților postului.

„Cei de la Kanal D au fost foarte hotărâți! Pur și simplu, de la prima întâlnire mi s-a acordat importanța necesară. Din prima secundă, am crezut că poate nu aud bine ce mi se propune și atunci n-aveam cum să nu iau în calcul serios această mutare. Dacă ar fi fost vorba de un proiect simplu, pe o perioadă scurtă de timp, nu m-aș fi dus cu siguranță! A fost și este ofertă foarte serioasă și, așa cum a fost discutată din prima, așa am semnat-o pe termen lung”, a subliniat cântărețul.

Deocamdată, detaliile noilor proiecte în care va fi implicat Pepe la Kanal D rămân un mister. Artistul a confirmat că va fi vorba despre mai multe producții de divertisment, dar fără a dezvălui titluri sau date exacte.

„Este vorba de proiecte mai multe, divertisment evident, personaj principal și cam atât vă pot spune acum. Titluri în momentul de față nu vă pot dezvălui, nici data la care începem filmările. Pot spune doar că este valabil contractul și din momentul de față aștept să definitivez restul”, a adăugat el.

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Sursă foto: Instagram, PR

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