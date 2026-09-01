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Alina Pușcaș, prima reacție după ce Pepe a plecat la Kanal D: „Sunt un pic supărată pe el”. Când apare noul sezon „Te cunosc de undeva!”

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.  Actualizat 01.09.2026, 17:28
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Alina Pușcaș a reacționat după ce Pepe, colegul ei de la „Te cunosc de undeva!”, a plecat de la Antena 1 la Kanal D. Prezentatoarea TV a dezvăluit și când ar urma să apară noul sezon „Te cunosc de undeva!”.

Alina Pușcaș, prima reacție după ce Pepe a plecat la Kanal D

Alina Pușcaș și Pepe la Te cunosc de undeva (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Alina Pușcaș recunoaște că este „supărată” că Pepe a decis să părăsească emisiunea „Te cunosc de undeva!”, pe care o prezentau împreună din 2022. Totuși, prezentatoarea de la Antena 1 a spus că este convinsă că decizia lui Pepe va aduce cu sine lucruri pozitive în viața lui.

„Hello! Oficial, azi am aflat că dragul meu coleg Pepe m-a părăsit. Ne-a părăsit, m-a părăsit și pe mine și «Te Cunosc de Undeva!», din păcate. Dar, chiar dacă, să zic așa, sunt un pic supărată pe el, în sensul că mi-aș fi dorit să continuăm împreună, să ducem până la capăt proiectul «Te Cunosc de Undeva!», sunt convinsă că pentru el alegerea pe care a făcut-o este una pozitivă. Exact cum ziceam, mi-aș fi dorit în continuare să duc până la capăt proiectul, pentru că este un coleg… a fost și este un coleg extrem de generos și extrem de plăcut, simpatic, glumeț, extrem de talentat. Chiar îi doresc tot binele din lume. Sper să se descurce foarte bine în noua calitate, la postul pe care l-a ales”, a transmis Alina Pușcaș în mediul online.

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„Chiar îmi doresc ca, la un moment dat, să lucrăm din nou împreună”

Alina i-a mulțumit lui Pepe pentru prietenia lui și i-a transmis că speră să mai lucreze împreună în viitor. „Pepe, ești în sufletul meu oriunde ai fi tu și chiar, chiar îmi doresc ca, la un moment dat, cine știe cum, să lucrăm din nou împreună. Sunt așa, un pic melancolică. Te pup, Pepe! Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine în toți anii ăștia. Ne cunoaștem de vreo 15 ani, cred”, a mai spus vedeta.

În încheiere, Alina s-a prefăcut că vorbește cu cineva la telefon, cineva pe care-l întreba cu cine va prezenta următorul sezon de „Te cunosc de undeva!”. „Ok, ok, am înțeles. A plecat, foarte bine, dacă așa a vrut el! Dar eu, până la urmă, cu cine prezint? Pe mine asta mă interesează acum! Lasă-l pe el!”, a încheiat prezentatoarea de la Antena 1.

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Când apare noul sezon „Te cunosc de undeva!”

În secțiunea de comentarii reacțiile au fost împărțite. Unii internauți au spus că îi vor simți lipsa lui Pepe, în timp ce alții au transmis că s-a descurcat mai bine în calitate de concurent decât în rolul de gazdă. „Cumva este mai bine deoarece fără supărare dar se descurca mai bine ca și concurent decât ca prezentator. Îi doresc mult succes în cadrul noii televiziuni cu care a semnat!”, a comentat cineva.

Tot în secțiunea de comentarii cineva a întrebat când va apărea următorul sezon de „Te cunosc de undeva!”, iar Alina a spus că, din câte știe ea, din primăvară. „Din câte știu… în primăvară”, a comentat Alina pe Instagram.

Foto: Antena 1; Instagram

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