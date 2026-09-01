Radu Ciucă, despre revenirea lui Cătălin Măruță pe micile ecrane, în emisiunea „Furnicuțele”. Cei doi sunt din nou colegi: „Ca și cum nu ar fi plecat niciodată” 

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Pe Radu Ciucă și pe Cătălin Măruță îi leagă o frumoasă prietenie, care a mers dincolo de platourile de televiziune. Acum, prezentatorul Tv revine pe micile ecrane în emisiunea „Furnicuțele”, iar Radu Ciucă îi este coleg, încă o dată.

Radu Ciucă și Cătălin Măruță, din nou împreună

Noul sezon Furnicuțele începe toamna aceasta pe Antena 1, pe 7 septembrie, și îi aduce împreună pe Radu Ciucă și Cătălin Măruță. Pe cei doi îi leagă o prietenie specială, după ani de zile în care au fost împreună la emisiunea „La Măruță”.

„Este cea mai mare bucurie pentru mine, cel puțin. Dacă m-ai fi întrebat în martie, când am început eu aici, nu m-aș fi gândit niciodată că se va întâmpla așa, să fim din nou împreună”, a declarat Ciucă pentru Click!.

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Cei doi se cunosc de 18 ani, însă de 16 ani au început să colaboreze.

„Emisiunea are 18 ani. Eu am fost la PRO TV cam din aceeași perioadă, dar nu am fost de la început la emisiune. Am fost la „Poveștiri”, apoi am trecut la „Măruță”, la „Happy Hour”, pe vremea aceea. Cred că avem vreo 16 ani de când colaborăm.

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La început, platoul era la Buftea, iar redacția era în Pipera, așa că nu ne întâlneam atât de des. Mult mai târziu s-a legat și prietenia dintre noi”, a povestit Ciucă.

Ce spune Ciucă despre venirea lui Măruță la Furnicuțele, în locul lui Denise Rifai

Radu Ciucă spune că el și Cătălin Măruță nu au încetat niciodată să colaboreze.

„Foarte ușoară. Colaborarea dintre noi nu s-a întrerupt niciodată. Chiar și după ce s-a terminat emisiunea, noi am continuat să facem podcasturile și ne vedeam zilnic. Stăteam la studio la noi, la podcast, apoi veneam aici. A fost ca și cum Cătălin nu ar fi plecat niciodată”, a explicat el pentru sursa citată.

Mai mult, el a povestit că prima ediție împreună a fost una specială și s-a simțit ca și cum timpul nu a trecut niciodată.

„A fost ca și cum ieri eram împreună pe un platou de filmare. În secunda în care Cătălin a intrat în platou și s-au dat camerele, s-a transformat și părea că este aici de o mie de ani. A fost extraordinar”, a spus el.

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