Fiul lui Britney Spear a intrat în lumea modelingului. Cu ce companie a semnat Jayden James

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Fiul în vârstă de 19 ani al lui Britney Spears și Kevin Federline are parte de o vară plină, între apariții la prezentări de modă și participări la cele mai exclusiviste petreceri din industrie. Acum, tânărul aflat în ascensiune își face intrarea și în lumea frumuseții, grație unei noi colaborări de modeling cu MAC Cosmetics.

Jayden James, fiul lui Britney Spears, s-a apucat de modeling

Marți, 25 august, Jayden a fost anunțat drept cel mai recent protagonist de copertă al MACzine, publicația digitală relansată a brandului de beauty, după nume importante precum Doja Cat și Olandria Carthen, din „Love Island USA”, care au apărut, de asemenea, în paginile sale.

Pe copertă apare un portret al lui Jayden în timp ce ține în mână emblematicul spray de fixare MAC Fix+, alături de textul: „Cine naiba este Jayden James?”

În interviu, Jayden vorbește despre diverse lucruri, de la ideea sa despre „ziua perfectă” până la „adevăratul secret al pielii sale”.

„Hidratarea, întotdeauna, dar iubita mea se ocupă de întreaga mea rutină, așa că ea este adevărata expertă”, a spus el despre rutina sa de îngrijire.

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Nu este deloc surprinzător faptul că adolescentul a fost ales de Nicola Formichetti, directorul global de creație al MAC, pentru a reprezenta compania. Într-o declarație de presă, Formichetti a spus:

„La MAC, celebrăm talentele emergente și ne place să le urmărim parcursul creativ. Sensibilitatea unică a lui Jayden îl face alegerea perfectă pentru coperta MACzine. Este, de asemenea, un pianist extraordinar și sunt foarte încântat să văd ce va face în continuare.”

La începutul acestei luni, pe 12 august, Jayden a participat la petrecerea MAC Cosmetics House of Glass din Los Angeles, unde a optat pentru o ținută cool, complet neagră. La eveniment au mai fost prezente vedete precum Gabbriette, rapperița JT, Ashtin Earle și Landon Barker.

Și fratele lui a defilat pe podium

Recent, Jayden a vorbit cu Vogue despre dorința sa de a urma o carieră în modeling, după ce el și fratele său mai mare, Sean Preston, în vârstă de 20 de ani, și-au făcut debutul pe podium în cadrul prezentării colecției masculine Vetements pentru sezonul primăvară/vară 2027, desfășurată în timpul Săptămânii Modei pentru Bărbați de la Paris.

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„Nu știu ce părere are Preston, dar eu sunt cu siguranță interesat”, a spus Jayden atunci când a fost întrebat dacă ar mai defila pe podium, într-un interviu publicat pe 2 iulie. El a vorbit, de asemenea, despre modalitățile prin care își poate dezvolta talentul și a dezvăluit ce alt domeniu creativ ar putea explora împreună cu fratele său.

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