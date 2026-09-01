Ce spune Gabriela Cristea despre cadourile pentru profesori la încep de an școlar: „De la ce sumă nu mai e cadou?”

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Gabriela Cristea a vorbit despre obiceiul părinților de a cumpăra cadouri profesorilor la începutul anului școlar. Subiectul este unul controversat și a stârnit multe discuții în mediul online. Fosta prezentatoare Tv și-a întrebat urmăritorii ce părere au despre acest subiect.

Gabriela Cristea, întrebare pentru urmăritori: „Cât mai costă un cadou pentru profesori?”

Fosta prezentatoare Tv a vorbit despre obiceiul în care părinții strâng bani pentru a oferi cadouri profesorilor la începutul anului școlar.

Ea a ținut să precizeze că nu e împotriva cadourilor pentru profesori, ci dimpotrivă, însă lucrurile ar trebui să se rezume la mici atenții precum un buchet de flori sau o cutie de bomboane.

Ea a precizat că unii părinți strâng bani pentru obiecte foarte scumpe.

„Am o zi mai ușoară și m-am apucat să strâng și să așez uniformele fetelor, pentru că mai e foarte puțin și ne întoarcem la școală. Vreau să vă întreb ceva, mai ales pe cei care aveți copii la școală sau la grădiniță. Cât costă anul acesta un cadou pentru profesori? De la ce sumă încolo nu mai e cadou, ci devine cu totul altceva?

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Se apropie începutul anului școlar și inevitabil apare celebra discuție ‘Cât strângem pentru doamna?’

Vreau să vă spun că eu nu sunt împotriva cadourilor pentru profesori, ba din contră. Mi se pare foarte frumos să îi oferi unui om care are grijă de copilul tău o floare, un buchet, o cutie de bomboane sau o mică atenție.

Este un gest de curtoazie, un soi de mulțumesc, că apreciezi munca acelui om. Eu, însă, am o problemă cu gestul care se transformă în obligație și atenția se transformă în colectă publică”, a spus Gabriela Cristea.

„Diamante, laptopuri sau mașină de spălat”, câteva dintre cadourile pentru profesori

Vedeta a precizat că a auzit tot felul de povești de la părinți care au fost nevoiți să pună bani pentru cadouri exorbitante precum laptopuri sau electrocasnice.

„Am auzit tot felul de povești. Sume foarte mari strânse de la părinți pentru cadouri. Bijuterii din aur, chiar cu diamante, laptopuri, am auzit chiar și de electrocasnice de genul mașină de spălat, televizor sau frigider. Și atunci mă întreb. Mai este acesta un cadou simbolic? Între un buchet de flori și o mașină de spălat parcă am cam pierdut câteva lucruri pe drum.

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Fetele noastre sunt la o școală privată și ni s-a spus foarte clar că nu se încurajează strângerea banilor pentru cadouri destinate profesorilor”, a explicat Gabriela Cristea într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

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