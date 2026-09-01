Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre noul sezon MasterChef: „L-am făcut pe Bontea să plângă, nu mai putea să stea în platou”

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Doar câteva zile îi despart pe telespectatori de noul sezon MasterChef, care revine pe PRO TV. Înainte de ediția a 11-a a showului culinar, Chef Cătălina Scărlătescu a vorbit despre câteva detalii despre ce s-a întâmplat pe platourile de filmare.
Au început războaiele între ei mai devreme decât niciodată, asta înseamnă că avem un grup foarte, foarte determinat și un grup care gătește foarte bine. Sunt foarte puțini cei care nu se pricep la gătit și sunt foarte mulți ‘profesori’ printre ei.
Avem oameni care dau sfaturi, printre ei, am primit chiar eu câteva sfaturi, vă dați seama? Cu drag, eu abia le aștept. Îmi place foarte mult că sunt creativi, sezonul acesta a venit cu multă creativitate”, a spus Chef Cătălin Scărlătescu.
Ne-am împărțit pe echipe și, de fiecare dată când ieșeam într-o deplasare, ne războiam între noi. Noi nu ne luptăm, ne killărim, așa se întâmplă treaba asta. Uitați-vă, pentru că Bontea a slăbit, este spectaculos, este genial.
Și vă mai spun ceva, dar să nu spuneți la nimeni: l-am făcut să plângă de vreo câteva ori. L-am făcut pe Bontea – nu mai putea să stea în platou, s-a enervat de vreo două ori, i-au luat ăștia tensiunea. A fost ceva crunt! Sună foarte, foarte ciudat, dar sezonul acesta chiar ne-am ascuțit cuțitele”, a adăugat Chef Cătălin Scărlătescu.