Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre noul sezon MasterChef: „L-am făcut pe Bontea să plângă, nu mai putea să stea în platou”

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Doar câteva zile îi despart pe telespectatori de noul sezon MasterChef, care revine pe PRO TV. Înainte de ediția a 11-a a showului culinar, Chef Cătălina Scărlătescu a vorbit despre câteva detalii despre ce s-a întâmplat pe platourile de filmare.

Cum sunt concurenții din sezonul 11 Masterchef

Chef Cătălin Scărlătescu a povestit cum au decurs filmările pentru noul sezon din MasterChef. El a dezvăluit cum sunt concurenții care vor ajunge în bucătăria show-ului culinar anul acesta.

Celebrul bucătar a vorbit despre faptul că s-a întâlnit cu oameni creativi și că „războaiele” între ei au început mai devreme ca niciodată.

„Ca de fiecare dată, concurenții noștri încep foarte speriați, dar după ce se obișnuiesc cu platoul, încep să ne arate latura lor sentimental-gastronomică. Anul acesta, de ce este mai special?

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Au început războaiele între ei mai devreme decât niciodată, asta înseamnă că avem un grup foarte, foarte determinat și un grup care gătește foarte bine. Sunt foarte puțini cei care nu se pricep la gătit și sunt foarte mulți ‘profesori’ printre ei.

Avem oameni care dau sfaturi, printre ei, am primit chiar eu câteva sfaturi, vă dați seama? Cu drag, eu abia le aștept. Îmi place foarte mult că sunt creativi, sezonul acesta a venit cu multă creativitate”, a spus Chef Cătălin Scărlătescu.

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Cum l-a făcut Scărlătescu pe Bontea să plângă la filmările MasterChef sezonul 11

Mai mult, celebrul bucătar a vorbit despre cum l-a făcut să plângă pe colegul lui, Chef Sorin Bontea.

„Dat fiind faptul că noi suntem mai nărăvași, am zis că nu putem să stăm deoparte și doar să privim cum alții ‘gastronomesc’ și am zis: hai să ‘gastronomim’ și noi.

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Ne-am împărțit pe echipe și, de fiecare dată când ieșeam într-o deplasare, ne războiam între noi. Noi nu ne luptăm, ne killărim, așa se întâmplă treaba asta. Uitați-vă, pentru că Bontea a slăbit, este spectaculos, este genial.

Și vă mai spun ceva, dar să nu spuneți la nimeni: l-am făcut să plângă de vreo câteva ori. L-am făcut pe Bontea – nu mai putea să stea în platou, s-a enervat de vreo două ori, i-au luat ăștia tensiunea. A fost ceva crunt! Sună foarte, foarte ciudat, dar sezonul acesta chiar ne-am ascuțit cuțitele”, a adăugat Chef Cătălin Scărlătescu.

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