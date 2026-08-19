Cătălin Scărlătescu, apariție de senzație alături de iubita lui, la evenimentul de lansare a noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac” 

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Cătălin Scărlătescu a apărut la brațul iubitei sale, Elena, la evenimentul de lansare a noului sezon din MasterChef. Show-ul va reveni pe micile ecrane din 7 septembrie, iar celebrul bucătar a fost prezent la eveniment alături de iubita lui arhitect, dar și de colegul și prietenul lui, Sorin Bontea.

Scărlătescu, apariție alături de Elena, iubita lui

Chef Cătălin Scărlătescu s-a afișat alături de iubita lui, Elena. Blondina a adoptat o ținută lejeră, formată dintr-o pereche de pantaloni scurți și o vestă supradimensionată la care a asortat o pereche de mocasini lejeri și o geantă de inspirație boho chic.

Foto: Click!

Nici bucătarul nu s-a îmbrăcat la patru ace. Evenimentul a avut loc dimineață, așa că Scărlătescu s-a îmbrăcat lejer, cu un tricou polo și o pereche de bermude, la care a asortat o pereche de mocasini.

Iubita lui i-a făcut fotografi și l-a filmat când a ținut discursul și a stat alături de el pe toată perioada evenimentului.

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Înainte de începutul show-ului, o parte din chef și câțiva dintre concurenți s-au întâlnit la evenimentul de lansare, care a fost organizat într-un local din centrul Capitalei.

Scărlătescu a venit însoțit de iubita lui și recunoaște că îi plac femeile frumoase. Elena are 27 de ani, este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

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„Îmi plac femeile frumoase! Este evident că nu voi rămâne burlac!”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru Click!.

Noul sezon MasterChef se anunță spectaculos

Cătălin Scărlătescu mărturisește că noul sezon al show-ului va fi unul spectaculos. El spune că există o competiție acerbă și că provocarea cea mare a fost să deguste 120 de preparate.

El a recunoscut că a avut probleme cu stomacul, după ce a gustat din preparatele tuturor celor veniți la audiții.

„Va fi incredibil! Nu am mai văzut niciodată 120 de oameni care să gătească toți odată pentru noi! E cea mai tare ediție de până acum! O să vedeți: competiția e acerbă. A fost foarte dificil de jurizat! Nu știți cum e să deguști 120 de preparate! De câte ori nu am avut probleme cu stomacul”, a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru sursa citată.

La rândul lui, Chef Sorin Bontea a mărturisit că bunul său prieten îi face viața grea în cadrul emisiunii.

„E greu cu Cătălin! Îmi face viața grea în show-ul ăsta! O să vedeți cum ne batem să ne împărțim concurenții. Eu sunt văzut ca chef-ul bun, înțelegător, dar și când mă enervez e de rău cu mine”, ne-a spus acesta.

Gina Pistol și Florin Dumitrescu nu au putut fi prezenți la evenimentul de lansare a noului sezon din MasterChef.

„Anul acesta totul este dus la un alt nivel. Este un sezon pe care telespectatorii îl vor trăi alături de concurenți și în care se vor regăsi”, a spus Gina, înainte de debutul noului sezon.

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