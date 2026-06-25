Cum a răspuns Cătălin Scărlătescu, întrebat despre cum merg lucrurile cu partenera lui de viață: „Să iasă în față”

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Chef Cătălin Scărlătescu a vorbit despre partenera lui de viață, cu toate că a preferat mereu să rămână discret când vine vorba despre viața lui personală. El a vorbit despre planurile de vacanță și despre locurile în care a mai fost recent.

Cătălin Scărlătescu, despre relația dintre el și colegii de la MasterChef

Celebrul bucătar a vorbit despre noul sezon al emisiunii MasterChef, care urmează să fie difuzat în toamna lui 2026. Scărlătescu spune că rivalitatea dintre el și colegii săi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, va exista totdeauna când vine vorba despre bucătărie și gătit.

Cu toate acestea, el a povestit pentru Libertatea că în viața de zi cu zi, prietenia și relația dintre ei este una foarte puternică.

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„Nu s-a schimbat absolut nimic. Încrâncenarea dintre noi cred că va fi și după ce vom înceta să mai existăm pe planeta asta. Undeva tot o să ne întâlnim și o să ne războim! La probe suntem foarte competitivi și ne-am dori oricare dintre noi să-i zdrobim pe ceilalți, dar în momentul în care se dă stop joc, ne revenim.

Râdem unii de alții și când nu suntem de față, și când jurizăm, și când nu jurizăm… Da, suntem niște glumeți! Noi glumim mult, foarte mult. Altfel n-am fi reușit să… Gândiți-vă că sunt mariaje care… Dar noi, care suntem de 15 ani în aceeași formulă și n-am avea niciunul curajul să ne schimbăm cu altcineva”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Ce spune despre partenera lui de viață

Cătălin Scărlătescu a fost întrebat despre relația lui pe care încearcă să o țină departe de ochii curioșilor. Celebrul bucătar nu a vrut să intre prea mult în detalii despre tânăra care i-a furat inima.

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„Nu vedeți că Scărlătescu nu e ăla care să iasă în față și să spună… Viața mea privată e viața mea privată, nu pot să vă spun…”, a răspuns cheful pentru sursa citată.

El a mărturisit că a fost recent în Italia și Franța și urmează să plece două săptămâni cu barca.

„Acum sunt în modul franțuzesc. Am mers în Franța și îmi place dimineața, că mi-am adus aminte, omleta franțuzească! Nu seamănă cu nimic de pe planeta asta! Adică două ouă și 10 kilograme de unt. Mult unt, foarte mult unt”, a încheiat Cătălin Scărlătescu interviul pentru Libertatea.

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