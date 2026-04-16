Cine este noua iubită a lui Valentin Sanfira. Femeia este cunoscută

Valentin Sanfira a trecut peste relația cu Codruța Filip și peste divorț. Cântărețul a fost surprins în Thailanda cu o femeie despre care se zvonește că ar fi și motivul rupturii dintre el și fostă soție. Iată despre cine este vorba.

Noua iubită a lui Valentin Sanfira este fosta „noră” a lui Liviu Dragnea

Valentin Sanfira a fost surprins pe o insulă din Thailanda într-o vacanță exotică alături de noua aleasă a inimii sale.

Totul s-a întâmplat la doar o lună de la anunțul divorțului dintre el și Codruța Filip.

Se numește Ana Gabriela și este noua iubită a cântărețului. Cel mai probabil, este femeie cu care artistul și-ar fi înșelat soția, iar aceasta a aflat chiar de Crăciun ce s-a întâmplat.

Nu a trecut prea mult timp de la divorț, că Valentin Sanfira a fugit într-o escapadă exotică și romantică cu noua cucerire.

Este vorba despre Ana, fosta iubită a lui Ștefan Dragnea, fiul celebrului politician Liviu Dragnea. Imaginile au fost prezentate de Cancan.

Citește și: Valentin Sanfira a răbufnit, după ce a fost acuzat că a rănit-o pe Codruța Filip: „Adevărul suprem”

El a fost surprins îmbrăcat într-un șort și o cămașă înflorată, iar Ana era îmbrăcată și ea lejer, ca de vacanță, cu un sutien, pantaloni scurți și o cămașă desheiată.

Ce spune fostul iubit al Anei

Ana nu a fost doar cu Ștefan Dragnea, ci ultima relație a ei a fost cu Alex de la Caracal.

Mai mult, interpretul a avut și o primă reacție după ce au apărut imagini cu fostă lui iubită și cu Valentin Sanfira.

„O iubire e perfectă atunci când este secretă”, a fost reacția lui Alex de la Caracal. Artistul chiar a scris o piesă în care muză i-a fost Ana. Se numește „Prima dragoste” și a fost lansată pe vremea când cei doi erau împreună.

Mai mult, Valentin Sanfira pare să confirme legătura cu Ana. La doar câteva zile după ce a fost surprins pe plajă în Thailanda, el a apărut pe internet pe tractor, la ferma actualei iubite, semn că lucrurile între ei merg foarte bine.

În zona Lița din Teleorman, Ana este descrisă drept o femeie cu mână de fier, care se implică foarte mult în afacerea sa agricolă. Există voci care spun că femeia este foarte autoritară cu angajații, însă informațiile nu sunt confirmate decât prin zvonuri.

Rămâne de văzut dacă cei doi își vor oficializa relația sau vor prefera să o țină departe de ochii lumii.

