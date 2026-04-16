Cine este noua iubită a lui Valentin Sanfira. Femeia este cunoscută

Valentin Sanfira a trecut peste relația cu Codruța Filip și peste divorț. Cântărețul a fost surprins în Thailanda cu o femeie despre care se zvonește că ar fi și motivul rupturii dintre el și fostă soție. Iată despre cine este vorba.
„O iubire e perfectă atunci când este secretă”, a fost reacția lui Alex de la Caracal. Artistul chiar a scris o piesă în care muză i-a fost Ana. Se numește „Prima dragoste” și a fost lansată pe vremea când cei doi erau împreună.
Mai mult, Valentin Sanfira pare să confirme legătura cu Ana. La doar câteva zile după ce a fost surprins pe plajă în Thailanda, el a apărut pe internet pe tractor, la ferma actualei iubite, semn că lucrurile între ei merg foarte bine.
În zona Lița din Teleorman, Ana este descrisă drept o femeie cu mână de fier, care se implică foarte mult în afacerea sa agricolă. Există voci care spun că femeia este foarte autoritară cu angajații, însă informațiile nu sunt confirmate decât prin zvonuri.
Rămâne de văzut dacă cei doi își vor oficializa relația sau vor prefera să o țină departe de ochii lumii.