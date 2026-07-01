Ce regulă i-a impus Andreea Ramona lui Florin Ristei. Artistul, dezvăluiri rare despre relația sa

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Florin Ristei trăiește o nouă poveste de iubire alături de Andreea Ramona, fosta parteneră a lui Vincenzo Castellano. Cu toate că cei doi își protejează viața privată, artistul a oferit câteva detalii neprevăzute despre relația lor în cadrul podcastului „Sold Out Media”, găzduit de prietenul său apropiat, Speak.

Florin Ristei, reguli în relația cu Andreea Ramona

În timpul discuției, Florin Ristei a dezvăluit că iubita sa i-a impus o limită clară atunci când vine vorba de interacțiunile sale pe rețelele sociale.

„Și tu dai follow la 2000 de femei”, i-a spus cineva, la care artistul a reacționat prompt: „Nu mai dau, nu dau, n-am voie, nu dau follow”.

Această mărturisire a stârnit imediat curiozitatea publicului, fiind o dovadă că relația lor este construită pe reguli bine definite.

Deși discret din fire, Ristei a lăsat să se înțeleagă că își ia angajamentele sentimentale în serios. Întrebat de Speak dacă relația cu Andreea Ramona este una de durată, cântărețul a evitat să ofere un răspuns clar, dar a subliniat un principiu important: „Nu toate relațiile merită să îmbunătățești, adică nu vrei să îmbunătățești în toate, decât în alea în care chiar vrei să investești. Sau pe care le vezi pe termen lung. (…) Nu știu la ce te referi”.

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Prima imagine împreună

După despărțirea de Yasmin Awad, Florin Ristei pare să fi găsit din nou fericirea alături de Andreea Ramona. Imaginea alb-negru pe care artistul a postat-o pe rețelele sociale, în care iubita sa îl sărută pasional pe gât, a atras atenția fanilor și a dat naștere multor speculații.

Fotografia, realizată în timpul primei lor escapade oficiale departe de agitația urbană, reflectă o conexiune profundă între cei doi.

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În trecut, Florin Ristei a fost logodit cu Naomi Hedman, pe care a cunoscut-o în timpul audițiilor pentru „X Factor”. Relația lor a început imediat după terminarea filmărilor și s-a încheiat după aproape 4 ani. Motivul principal al separării a fost distanța, modelul britanic decizând să se mute înapoi în Londra din motive profesionale, în timp ce artistul român a rămas legat de proiectele sale din România.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Florin Ristei

Sursă foto: Instagram

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