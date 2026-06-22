Cine este Andreea Ramona, noua iubită a lui Florin Ristei. În trecut a format un cuplu cu fostul soț al Antoniei, Vincenzo Castellano

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Andreea Ramona este noua iubită a lui Florin Ristei. Artistul a confirmat recent relația pe rețelele sociale. Cine este Andreea Ramona, cu ce se ocupă și câți copii are.

Cine este Andreea Ramona, noua iubită a lui Florin Ristei

Florin Ristei trăiește o nouă poveste de dragoste alături de Andreea Ramona, de profesie instructor de fitness. Cei doi au confirmat relația publicând în mediul online fotografii din vacanță.

Andreea Ramona nu este străină de peisajul public. Ca instructor de fitness, ea își împărtășește constant rutina de antrenamente cu urmăritorii săi din mediul online. De asemenea, potrivit UTV.ro, Andreea este mama unui băiețel și jonglează cu succes între viața de familie și carieră.

Florin Ristei și Andreea Ramona au fost surprinși de paparazzi Cancan luând masa în oraș. La scurt timp după, artistul a publicat pe rețelele sociale o fotografie alb-negru din vacanță, în care apare zâmbind alături de Andreea.

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A format un cuplu cu fostul soț al Antoniei, Vincenzo Castellano

Deși nici Florin, nici Andreea nu au oferit detalii despre relația lor, aparițiile lor tot mai dese împreună și vacanțele comune vorbesc de la sine. După o perioadă în care a preferat discreția, artistul pare pregătit să își afișeze noua relație.

Conform UTV.ro, Andreea Ramona a fost anterior într-o relație cu omul de afaceri Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei.

Relația cu Andreea este a doua pe care Florin Ristei și-o asumă după despărțirea de logodnica lui, Naomi Hedman, în 2023. Artistul a mai format un cuplu cu Yasmin Awad, fostă concurentă la Survivor România 2026.

Foto: Instagram

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