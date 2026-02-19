Andreea Bostănică, ironizată de Florin Ristei pentru scandalul cu Iuliana Beregoi: „E clar”

Florin Ristei a comentat scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Bostănică, supranumită „Regina TikTok-ului”, a văzut declarațiile lui Ristei și i s-a adresat într-un comentariu public.

Florin Ristei comentează scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi

Florin Ristei a ironizat-o pe Andreea Bostănică în contextul scandalului dintre aceasta și Iuliana Beregoi. Bostănică și Beregoi sunt rivale din adolescență. Amândouă cântă și au comunități uriașe de urmăritori pe rețelele sociale. Mai vocală dintre cele două a fost Andreea, care a acuzat-o pe Iuliana că a încercat să o umilească din adolescență, fiind invidioasă pe ea.

Scandalul, care a luat amploare în ultimele luni, a fost comentat, printre mulți alții, și de Florin Ristei.

„Am mai văzut un scandal. Poate știi ceva de el, eu nu știu nimic! Ați auzit de Andreea Bostănică, ai auzit de ea? Am văzut și eu cine e, nu știu ce face, dar am văzut că rupe pe Internet. Influenceriță, sau ce e? Se certa și o înjura pe Iuliana Beregoi”, a spus Florin Ristei, într-o discuție cu Speak.

Citește și: De la ce a pornit scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Cele două și-au dat săgeți; „Fată, ce ți-am făcut?”

„E clar”

Andreea Bostănică a văzut afirmațiile lui Florin Ristei și i-a amintit că ei s-au cunoscut la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”. „Cum nu mai știi? Ați făcut poză cu mine ultima oară când am fost la «Neatza» și am cântat piesa nouă! Dați un reset din fabrică, vin la «Neatza cu Răzvan și Dani» de la 13 ani”, a scris Andreea.

Răspunsul lui Ristei nu a întârziat: „E clar, nu tre’ să mai fac poze cu toată lumea (râde)”.

În scandalul dintre Bostănică și Beregoi s-a implicat și Olga Verbițchi, câștigătoarea X Factor România, sezonul 6. Olga susține că ea și Iuliana erau prietene până să participe la X Factor, dar că odată cu succesul ei în cadrul emisiunii prietenia lor s-a sfârșit. În plus, Olga susține că părinții Iulianei i-ar fi spus că vor face orice pentru ca fiica lor să fie vedetă.

Foto: TikTok: Instagram

Urmărește-ne pe Google News