Cum arată și cu ce se ocupă acum Olga Verbițchi, câștigătoarea X Factor România, sezonul 6: „Mi-am dedicat toată viața riscului”

Olga Verbițchi a intrat în atenția publicului român odată cu apariția în sezonul 6 X Factor România, pe care l-a câștigat la vârsta de doar 15 ani, sub îndrumarea juratului Carla’s Dream.

Cum arată și cu ce se ocupă acum Olga Verbițchi

În 2016, la vârsta de doar 15 ani, Olga Verbițchi câștiga trofeul sezonului 6 X Factor România și marele premiu în valoare de 100.000 de euro. În prezent, tânăra din Republica Moldova urmează, pe lângă o carieră muzicală, și una în mediul online, unde are o comunitate de peste 100.000 de urmăritori pe Instagram și TikTok.

Primăvara aceasta, pe Instagram, Olga Verbițchi a început o serie de videoclipuri prin care și-a propus să-și ajute urmăritorii să depășească provocările vieții și să găsească soluții pentru a merge înainte. „Împreună, vorbim și alegem să mergem înainte”, spune Olga într-unul dintre aceste videoclipuri. „Pot să te ajut să te cunoști, pentru că mi-am dedicat toată viața riscului și curajului de a învățat din orice secundă, circumstanță și experiență”, mai scrie tânăra într-o altă postare.

S-a confruntat cu depresia și anxietatea

În trecut, Olga Verbițchi a povestit că a suferit de depresie și anxietate din cauza mai multor experiențe traumatizante, printre care patru violuri.

„Eu am trecut prin foarte multe. Am pierdut oameni, am îngropat oameni… Bunicul meu, în primul rând, atunci am avut cel mai mare episod de depresie, plus traume din copilărie. Am fost violată de patru ori. Sunt multe lucruri prin care am trecut care au fost foarte grele. Dacă nu era fostul meu prieten, eu nu aș fi aflat diagnosticul pe care îl am și nici nu aș fi început să mă tratez.

Eu l-am cunoscut pe el când eram foarte jos, iar el mi-a dat impresia aia de… siguranță. (…) Din prima zi eu am avut semnale de alarmă, mai ales când am văzut ce vicii are. Știam că o să fie complicat și că o să se ajungă într-un moment în care el ar putea să îmi strice mie ceva în viață. (…) Am depresie și anxietate severă, dar nu doar din cauza lui. Le am de mult timp, am multe traume. De mic copil, sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu despre mine”, spunea Olga Verbițchi în 2021, pentru Cancan.ro, după ce a fost descalificată de la „Bravo, ai stil!” pentru că nu respecta programul filmărilor.

Nu a renunțat niciodată la prima dragoste, muzica

Tânăra nu a renunțat la prima iubire, muzica, recent lansând o nouă piesă alături de Valeria Pasha. Melodia a strâns sute de aprecieri și zeci de comentarii pe YouTube. Piesa cu influențe folclorice se numește „Inele” și „este despre puterea feminină, despre intuiție și curajul de a ne asculta sufletul”, scrie Olga pe YouTube.

„«Inele» s-a născut dintr-un vis, dintr-un semn, dintr-o revelație – și sper să ajungă la inimile voastre exact așa cum a venit la mine. Mulțumesc fiecărei persoane care ascultă, care simte și care își găsește propria poveste în această melodie. Spuneți-mi în comentarii ce v-a transmis vouă!”, a mai scris Olga în mediul online.

„Asta ar fi trebuit să fie la Eurovision”, a comentat cineva.

„Perfectă melodie pentru Eurovision”, a scris altă persoană.

„Îmi închipui această piesă la Eurovision, ar arăta extraordinar. Ador piesa, multă muncă depusă și mult suflet redat prin note. O adevărată capodoperă a plaiului moldovenesc”, a remarcat altcineva.

„Foarte frumos, dă un vibe folcloric, dar în același timp modern”, a fost un alt mesaj.

„Un duet foarte profund. Felicitări pentru lansare!”, a fost un alt comentariu.

