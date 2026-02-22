  MENIU  
Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica ei: „Ai venit ca un soare. Tu ești un soare!" Elena a împlinit 12 ani

Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica ei: „Ai venit ca un soare. Tu ești un soare!” Elena a împlinit 12 ani

Raluca Vițu
.

Un moment special în familia Paulei Seling. Fiica artistei, Elena, a împlinit 12 ani, iar cu această ocazie solista și-a deschis sufletul în fața publicului, publicând o scrisoare profund emoționantă. Adoptată în urmă cu nouă ani, Elena a devenit centrul universului ei, iar mesajul Paulei dezvăluie o iubire matură, profundă și transformatoare.

O mamă recunoscătoare pentru miracolul apărut în viața ei

Paula Seling a rememorat momentul în care Elena a intrat în familia lor, descriind acea clipă ca pe o revelație. În cuvinte pline de tandrețe, artista a scris: „Copilul meu drag, sufletul meu, cea mai mare bucurie și cea mai frumoasă realizare a vieții mele. Ai venit în viețile noastre atunci când credeam că lumea nu ne mai poate surprinde cu nimic.”

Pentru artistă, apariția Elenei a fost ca o lumină neașteptată, o energie care a schimbat totul. „Ai venit ca un soare. Tu ești un soare!”, mărturisește Paula, subliniind cât de mult a transformat-o maternitatea.

În scrisoarea sa, Paula recunoaște că Elena nu este doar copilul ei, ci și un model de viață. Privind-o crescând, artista spune că a învățat despre curaj, bunătate și entuziasm autentic. „Mă uit la tine și învăț ce înseamnă curajul curat, bunătatea autentică, entuziasmul adevărat”, a scris ea, adăugând cu emoție: „Îți mulțumesc, Elena mea, că m-ai ales să îți fiu mamă.”

Pentru Paula, maternitatea a fost o revelație a iubirii necondiționate, o iubire mai profundă decât credea că poate simți vreodată.

Artista și-a amintit și prima zi de naștere petrecută împreună cu Elena, un moment care a marcat începutul unei noi vieți de familie. „Azi, în urmă cu nouă ani, a fost prima ta zi de naștere în noua ta familie, ziua în care viața noastră a primit un sens mai profund”, a scris Paula, rememorând cu nostalgie acea clipă.

Promisiunea unei mame pentru totdeauna

Scrisoarea se încheie cu o declarație de dragoste care atinge orice cititor. Paula îi promite fiicei sale că îi va fi alături indiferent de drumurile pe care le va alege în viață. „Oriunde vei merge, inima mea va fi mereu acasă pentru tine. Te iubesc cum nu credeam că știu să iubesc”, a transmis artista.

Pentru Paula Seling, Elena nu este doar fiica ei, ci miracolul care i-a redefinit existența.

Foto – Facebook

