Paula Seling și rețeta ei specială de ciorbă „de burtă" de post, cu Pleurotus și caju. „Este extraordinară, vă spun sincer!"

Paula Seling și rețeta ei specială de ciorbă „de burtă” de post, cu Pleurotus și caju. „Este extraordinară, vă spun sincer!”

Raluca Vițu
.

Paula Seling propune o reinterpretare vegană a ciorbei de burtă: rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Ciorba vegană propusă de Paula Seling este o alternativă delicioasă și sănătoasă pentru cei care țin post, dar și pentru cei care vor să reducă consumul de carne. Cu ingrediente accesibile și o preparare simplă, acest fel de mâncare poate deveni rapid vedeta mesei în sezonul rece.

Paula Seling și rețeta ei de ciorbă de „burtă” vegană

Postul Crăciunului (15 noiembrie – 24 decembrie), este pentru mulți români o perioadă de reflecție, echilibru și alimentație curată. În acest context, artista Paula Seling a împărtășit cu publicul său o rețetă de suflet, perfectă pentru această perioadă: o ciorbă vegană inspirată din tradiționala ciorbă de burtă, în care ciupercile Pleurotus înlocuiesc carnea, iar smântâna este obținută din caju.

„Este extraordinară, vă spun sincer! Este varianta vegană a ciorbei de burtă, adică fără burtă. Am făcut-o de două ori și de fiecare dată a ieșit excelent” – a spus artista pe canalul său de Youtube, subliniind că preparatul este gustos, sănătos și ușor de făcut.

Ingrediente pentru ciorba vegană de „burtă”

  • 300 grame de ciuperci Pleurotus,
  • 3 litri de apă,
  • 2 morcovi,
  • 1 păstârnac,
  • 1/2 rădăcină de țelină,
  • 1 căpățână de usturoi,
  • 1 cană de caju crud,
  • 1 lămâie,
  • 50 ml ulei,
  • 100 gr gogoșari murați,
  • 150 ml oțet gogoșari,
  • 20 gr fulgi de drojdie inactivă,
  • 1 ardei iute,
  • 1 legătură de pătrunjel crud,
  • condimente (turmeric, boia dulce, amestec de legume, piper, sare).

Cum se prepară ciorba vegană

Pentru început, cajuul se pune la hidratat, iar între timp se taie morcovii, păstârnacul și țelina în cubulețe. Acestea se călesc ușor într-o cratiță cu puțin ulei, împreună cu o parte din usturoiul curățat, apoi se adaugă apă și se lasă la fiert. Se condimentează cu turmeric, boia dulce, piper și sare, după gust.

Separat, cajuul se fierbe timp de aproximativ 15 minute. După ce s-a înmuiat, se mixează până se obține o pastă fină, împreună cu usturoiul rămas, fulgii de drojdie inactivă, sucul de lămâie și puțină sare. În această pastă se încorporează treptat câte un polonic din supa fierbinte, pentru a o aduce la temperatura ciorbei.

Ciupercile Pleurotus se taie fâșii și se adaugă în ciorbă, unde se lasă să fiarbă până devin fragede. La final, se adaugă gogoșarii murați și oțetul de gogoșari pentru un gust acrișor, iar pătrunjelul proaspăt se presară înainte de servire. Poftă bună!

Foto – capturi video / Facebook

Citește și...
PE ACELAȘI SUBIECT
   
