Cum prepară Cornelia Rednic negresa de post cu fistic. Rețeta artistei s-a viralizat: „Un deliciu! Negresă Dubai!”

Raluca Vițu
.

Cornelia Rednic, cunoscută publicului larg pentru talentul său muzical, a surprins recent fanii cu o postare inedită pe rețelele sociale: o rețetă de negresă de post cu fistic, care a stârnit entuziasm în rândul gospodinelor și iubitorilor de dulciuri.

Rețeta, simplă și accesibilă, promite un desert bogat, umed și aromat, perfect pentru perioadele de post sau pentru cei care preferă preparatele fără ingrediente de origine animală.

Ingrediente surprinzătoare și combinații îndrăznețe

Negresa propusă de Cornelia Rednic are la bază dulceață de vișine, dar poate fi adaptată cu orice altă dulceață preferată. Coaja și zeama de portocale, completate cu Fanta sau apă minerală, adaugă un plus de prospețime și aromă, în timp ce fructele uscate și fisticul sfărâmat oferă textură și consistență. Ingredientele se combină armonios cu pudra de cacao și uleiul vegetal, rezultând un aluat moale și curgător, ideal pentru o prăjitură pufoasă.

Cum se prepară negresa de post după rețeta Corneliei Rednic

Ingrediente pentru negresa de post:

  • 400 g dulceață de vișine (sau altă dulceață preferată)
  • 260–270 g făină
  • Coaja și zeama de la 2 portocale (completate cu Fanta sau apă minerală până la 300 ml suc)
  • 100 ml ulei
  • 3–4 linguri zahăr
  • 3 linguri cacao
  • 150 g fructe uscate (merișor, cireșe etc.)
  • 150–200 g fistic sfărâmat (sau nucă)
  • 1 praf de copt stins cu 1 lingură oțet

Mod de preparare:

Ingredientele lichide și zahărul se amestecă până se dizolvă complet. Se adaugă treptat ingredientele solide, lăsând făina pentru final. Secretul este ca făina să fie adăugată puțin câte puțin, astfel încât aluatul să rămână moale și curgător. Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată și se dă la cuptor la 180°C pentru 35–40 de minute. Prăjitura este coaptă dacă trece testul scobitorii.

Cum se pregătește glazura

  • 4 linguri cacao
  • 5 linguri zahăr pudră
  • 6 linguri apă
  • 6 linguri ulei

Se amestecă ingredientele astfel încât să nu rămână cocoloașe și țineți pe foc 4–5 minute. Se toarnă glazura caldă peste prăjitura coaptă. Presărați fisticul sfărâmat pe deasupra. Poftă Bună!

Fanii s-au îndrăgostit de rețeta Corneliei Rednic

Postarea Corneliei Rednic a fost primită cu entuziasm de fani, care au lăudat nu doar gustul rețetei, ci și faptul că este ușor de preparat și potrivită pentru orice ocazie. „Și peste glazură de fistic. Ce bine arată! De Dubai așa… Un deliciu!” / “Negresă Dubai!” / “Arată demențial de bine!”, au comentat admiratorii, punctând că artista are un talent aparte și în bucătărie, nu doar pe scenă.

Foto – Facebook

