Orez mănăstiresc, rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Lăpuș. Este ideală pentru Postul Paștelui

Descoperă rețeta cu har a Maicii Minodora de la Mănăstirea Lăpuș: orez mănăstiresc, un orez de post simplu, aromat și hrănitor, perfect pentru zilele de înfrânare. Bucură-te de gustul cumpătării și liniștea sufletului la fiecare masă.
Descoperă o rețetă simplă, dar plină de savoare și liniște, din inima Mănăstirii Lăpuș. Orezul de post pregătit de Maica Minodora nu este doar hrană pentru trup, ci și un balsam pentru suflet. Un preparat care te îndeamnă la reflecție și cumpătare.
Spălarea orezului: Clătește orezul de mai multe ori, până când apa devine limpede, simbol al purificării.
Călirea orezului: Într-o cratiță încăpătoare, încinge uleiul la foc mediu. Adaugă orezul bine scurs și amestecă ușor până devine ușor sticlos. Acest proces este esențial pentru a obține un pilaf cu boabe separate.
Adăugarea apei: Toarnă apă fierbinte (de două ori și jumătate cantitatea de orez) și asezonează cu sare, piper și vegeta. Lasă totul să fiarbă încet, la foc mic.
Odihna orezului: Când apa este aproape complet absorbită, acoperă cratița și lasă pilaful să stea câteva minute, pentru ca aromele să se așeze.
Ultimul detaliu: La final, presară pătrunjelul proaspăt tocat pentru un plus de prospețime și culoare.
Acest preparat versatil poate fi servit ca garnitură alături de legume coapte sau chiar de sine stătător, acompaniat de murături. Este ușor, sănătos, dar sățios, perfect pentru momentele când cauți echilibru și liniște. În tradiția mănăstirească, mâncarea nu înseamnă doar hrana trupului, ci și a sufletului.
„Când alegem să mâncăm curat și cu măsură, ne hrănim nu doar trupul, ci și sufletul”, ne amintește Maica Minodora.
Pe lângă gustul desăvârșit, acest orez de post ne amintește de importanța simplității în viețile noastre. În cuvintele pline de înțelepciune ale Sfântului Ierarh Tihon din Zadonsk: „Postitor adevărat este cel care se stăpânește să nu se mânie, să nu se înfurie, să nu facă răutate și să nu se răzbune”.
Sursă foto: Captură video
