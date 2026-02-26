Orez mănăstiresc, rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Lăpuș. Este ideală pentru Postul Paștelui

Descoperă rețeta cu har a Maicii Minodora de la Mănăstirea Lăpuș: orez mănăstiresc, un orez de post simplu, aromat și hrănitor, perfect pentru zilele de înfrânare. Bucură-te de gustul cumpătării și liniștea sufletului la fiecare masă.

Orez mănăstiresc după rețeta maicii Minodora

Descoperă o rețetă simplă, dar plină de savoare și liniște, din inima Mănăstirii Lăpuș. Orezul de post pregătit de Maica Minodora nu este doar hrană pentru trup, ci și un balsam pentru suflet. Un preparat care te îndeamnă la reflecție și cumpătare.

În bucătăria mănăstirii, fiecare rețetă devine un act de liniște și rugăciune. Maica Minodora împărtășește cu noi secretele unui orez de post simplu, dar minunat, ideal pentru zilele de înfrânare.

„Acest pilaf ne învață blândețea: boabele stau una lângă alta fără să se strivească, așa cum și noi suntem chemați să trăim în pace unii cu alții”, spune ea cu înțelepciune.

Ingrediente pentru orez de post

500 g orez cu bob lung

200 ml ulei de floarea-soarelui

1 legătură de pătrunjel proaspăt

Vegeta naturală (după gust)

Sare și piper

Mod de preparare

Spălarea orezului: Clătește orezul de mai multe ori, până când apa devine limpede, simbol al purificării.

Călirea orezului: Într-o cratiță încăpătoare, încinge uleiul la foc mediu. Adaugă orezul bine scurs și amestecă ușor până devine ușor sticlos. Acest proces este esențial pentru a obține un pilaf cu boabe separate.

Adăugarea apei: Toarnă apă fierbinte (de două ori și jumătate cantitatea de orez) și asezonează cu sare, piper și vegeta. Lasă totul să fiarbă încet, la foc mic.

Odihna orezului: Când apa este aproape complet absorbită, acoperă cratița și lasă pilaful să stea câteva minute, pentru ca aromele să se așeze.

Ultimul detaliu: La final, presară pătrunjelul proaspăt tocat pentru un plus de prospețime și culoare.

O masă simplă, dar plină de sens

Acest preparat versatil poate fi servit ca garnitură alături de legume coapte sau chiar de sine stătător, acompaniat de murături. Este ușor, sănătos, dar sățios, perfect pentru momentele când cauți echilibru și liniște. În tradiția mănăstirească, mâncarea nu înseamnă doar hrana trupului, ci și a sufletului.

„Când alegem să mâncăm curat și cu măsură, ne hrănim nu doar trupul, ci și sufletul”, ne amintește Maica Minodora.

Pe lângă gustul desăvârșit, acest orez de post ne amintește de importanța simplității în viețile noastre. În cuvintele pline de înțelepciune ale Sfântului Ierarh Tihon din Zadonsk: „Postitor adevărat este cel care se stăpânește să nu se mânie, să nu se înfurie, să nu facă răutate și să nu se răzbune”.

