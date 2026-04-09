Părintele Pimen de la Muntele Athos: „Ca să devenim mai buni, nu trebuie să judecăm pe ceilalți" / Exclusiv

Părintele Pimen de la Muntele Athos: „Ca să devenim mai buni, nu trebuie să judecăm pe ceilalți” / Exclusiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Părintele Pimen de la Muntele Athos a oferit mai multe sfaturi pentru români, în postul Paștelui.

Părintele Pimen de la Muntele Athos a fost prezent, în urmă cu câteva săptămâni, la Gala Premiilor Literare Bookzone. Reporterii Unica.ro au reușit să stea de vorbă cu el, într-una din pauzele galei la care au fost prezenți mii de oameni.

Întrebat ce să facem ca să devenim mai buni, să ne ajutăm unii pe alții, Părintele Pimen a dat câteva sfaturi.

Părintele Pimen de la Muntele Athos: „Să ne uităm mai des în oglindă la noi, ce facem noi”

Ca să devenim mai buni, nu trebuie să judecăm pe ceilalți, să nu ne uităm ce face lumea și ce spune lumea. Să ne uităm mai des în oglindă la noi, ce facem noi.

Andreea Esca, fotografiată lângă sicriul lui Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Numeroase persoane publice din România au mers să-și ia adio de la regretatul antrenor / GALERIE FOTO
Ce fac eu pentru a mă schimba în primul rând pe mine? Și dacă eu mă schimb pe mine și devin mai bun, îi schimb și pe cei din jurul meu. Și atunci lucrul ăsta deja, e ca și cum aș zice, îmi fac misiunea mea prin viața mea, devenind mai bun. Dacă eu sunt exemplu rău, orice aș spune la ceilalți, nu schimb pe nimeni cu nimic. Intotdeauna totul pleacă de la noi. Să devenim mai buni, să păstrăm legătura cu Dumnezeu, spovedanie, împărtășanie și mersul la biserică. Și atunci toată viața noastră devine frumoasă”, a declarat Părintele Pimen Vlad, pentru Unica.ro.

Că tot este perioadă de post, Părintele Pimen de la Muntele Athos îndeamnă oamenii să facă rugăciuni, să se spovedească, împărtășească. Dar și să fie atenți să nu rănească suflete.

Soția lui Răzvan Lucescu, mesaj dureros după ce presa a invadat intimitatea familiei sale în clipe dificile: „Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că...”
Citește și – Păcatul pe care mulți români îl fac chiar în noaptea de Înviere. Părintele Vasile Ioana: „Greșit! Este o tradiție greșită!”

Citește și – Salată cu năut, rețeta de post a măicuțelor de la Mănăstirea Nera. Cea mai sățioasă salată pentru Postul Mare

Citește și – Carmen Brumă a dezvăluit secretele alimentare din perioada postului pentru a nu ne îngrășa. „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi!”

„Să avem un mic program de rugăciune, să ținem postul automat, să ne spovedim, să ne împărtășim. Si să fim foarte atenți în legătura cu ceilalți. Să nu rănim pe nimeni, prin tot ce putem”, a mai spus el.

Părintele Pimen Vlad, de la Muntele Athos, discurs la Gala Bookzone

În februarie, Opera Națională București a fost gazda celei de-a treia ediții a Galei Premiilor Literare Bookzone – un eveniment care confirmă, de la an la an, că literatura adună oameni în jurul ideilor, emoției și dialogului autentic. Evenimentul a reunit autori, invitați speciali, lideri de opinie și cititori pasionați. Și în acest an, cele mai apreciate lucrări au fost desemnate în șase categorii prin votul a peste 60.000 de români.

  • Cea mai apreciată carte de ficțiune: Râul înghețat – Ariel Lawhon
  • Cel mai apreciat roman de dragoste: Regele furiei – Ana Huang
  • Cel mai apreciat roman thriller: Secretul secretelor – Dan Brown
  • Cel mai apreciat roman fantasy / SF: Alchemised – SenLinYu
  • Cea mai apreciată carte de nonficțiune – categoria dezvoltare: Poți și meriți mai mult – Irina Binder
  • Cea mai apreciată carte de nonficțiune – categoria cunoaștere: Fericirea e în actul următor – Marius Manole

Părintele Pimen Vlad, Lavinia Bărlogeanu, Dr. Mihai Craiu, Dr. Gheorghe Cerin, Prof. Constantin Dulcan și Gașpar György au abordat teme esențiale pentru societatea contemporană, de la echilibru interior și sănătate mentală la relații, sens personal și dezvoltare.

Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Drumul de 8 luni al lui Cornel Dinu de la „îmi aștept sfârșitul” la „nu mai iau somnifere”. Cum se simte Mister după ce a fost internat la Spitalul Universitar
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Atacul hackerilor ruși de la GRU, oprit de SRI și FBI. Ce informații au furat din România. „Instituțiile militare sunt securizate, dar factorul uman rămâne o problemă”
Restricţii la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și în ce afaceri a investit. „Il Luce” a făcut o avere din fotbal. Update
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Îmbătrânirea se poate transmite între organe, potrivit unui nou studiu publicat în Nature Biomedical
Mesaje de Florii 2026 - felicitări de Floriile ortodoxe!
Situație incredibilă pentru o româncă, în Japonia. A fost acuzată de „hărțuire olfactivă”, după ce a folosit un deodorant cumpărat din România
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Cutremurător! S-a aflat ultima dorinţă a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor înainte să moară

Loredana Pălănceanu, eliminată de la Survivor România: “Trebuie să fii mereu atentă, pentru că unii oameni te pot trăda în orice clipă” / Exclusiv
Gestul încărcat de semnificație pe care Răzvan Lucescu l-a făcut pe Arena Națională, la priveghiul tatălui, Mircea Lucescu
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar
Maria Cârneci, mărturisiri neașteptate despre divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. "Nu îl întrebi ce face în dormitor, cu cine se vede!"
Radu Ciucă de la emisiunea „La Măruță” se alătură lui Denise Rifai la „Furnicuțele”: „Cred că o să iasă ceva foarte viu”. Ce rol va avea și ce a spus despre Cătălin Măruță
Mihaela Rădulescu este copleșită de dorul lui Felix Baumgartner: „Nu a fost o viață împărtășită - o vacanță pe ici pe colo”. Vedeta a publicat un mesaj îndurerat și fotografii rare cu ei doi împreună
Primele imagini de la priveghiul lui Mircea Lucescu. Trupul neînsuflețit al fostului antrenor a fost depus la Arena Națională
Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
2 dintre cele mai prescrise medicamente pentru diabet asociate cu riscuri cardiace crescute. Studiu
Horoscop 9 aprilie. Schimbări, repoziționări și energie maximă. Marte dă reset total tuturor zodiilor
Săptămâna Mare aduce o resetare karmică rară pentru două zodii. Universul le oferă bani și noroc din plin
6 secrete ale sportului pentru sănătate. Cum să faci mișcare corect chiar dacă ai probleme medicale
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Imagini de colecție cu Laura Cosoi din „Aniela”! Reacția amuzantă a Adelei Popescu: „Ce bine arătam acum mai mult de o sută de ani”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
