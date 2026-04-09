Părintele Pimen de la Muntele Athos: „Ca să devenim mai buni, nu trebuie să judecăm pe ceilalți” / Exclusiv

Părintele Pimen de la Muntele Athos a oferit mai multe sfaturi pentru români, în postul Paștelui.

Părintele Pimen de la Muntele Athos a fost prezent, în urmă cu câteva săptămâni, la Gala Premiilor Literare Bookzone. Reporterii Unica.ro au reușit să stea de vorbă cu el, într-una din pauzele galei la care au fost prezenți mii de oameni.

Întrebat ce să facem ca să devenim mai buni, să ne ajutăm unii pe alții, Părintele Pimen a dat câteva sfaturi.

Părintele Pimen de la Muntele Athos: „Să ne uităm mai des în oglindă la noi, ce facem noi”

„Ca să devenim mai buni, nu trebuie să judecăm pe ceilalți, să nu ne uităm ce face lumea și ce spune lumea. Să ne uităm mai des în oglindă la noi, ce facem noi.

Ce fac eu pentru a mă schimba în primul rând pe mine? Și dacă eu mă schimb pe mine și devin mai bun, îi schimb și pe cei din jurul meu. Și atunci lucrul ăsta deja, e ca și cum aș zice, îmi fac misiunea mea prin viața mea, devenind mai bun. Dacă eu sunt exemplu rău, orice aș spune la ceilalți, nu schimb pe nimeni cu nimic. Intotdeauna totul pleacă de la noi. Să devenim mai buni, să păstrăm legătura cu Dumnezeu, spovedanie, împărtășanie și mersul la biserică. Și atunci toată viața noastră devine frumoasă”, a declarat Părintele Pimen Vlad, pentru Unica.ro.

Că tot este perioadă de post, Părintele Pimen de la Muntele Athos îndeamnă oamenii să facă rugăciuni, să se spovedească, împărtășească. Dar și să fie atenți să nu rănească suflete.

„Să avem un mic program de rugăciune, să ținem postul automat, să ne spovedim, să ne împărtășim. Si să fim foarte atenți în legătura cu ceilalți. Să nu rănim pe nimeni, prin tot ce putem”, a mai spus el.

Părintele Pimen Vlad, de la Muntele Athos, discurs la Gala Bookzone

În februarie, Opera Națională București a fost gazda celei de-a treia ediții a Galei Premiilor Literare Bookzone – un eveniment care confirmă, de la an la an, că literatura adună oameni în jurul ideilor, emoției și dialogului autentic. Evenimentul a reunit autori, invitați speciali, lideri de opinie și cititori pasionați. Și în acest an, cele mai apreciate lucrări au fost desemnate în șase categorii prin votul a peste 60.000 de români.

Cea mai apreciată carte de ficțiune: Râul înghețat – Ariel Lawhon

Cel mai apreciat roman de dragoste: Regele furiei – Ana Huang

Cel mai apreciat roman thriller: Secretul secretelor – Dan Brown

Cel mai apreciat roman fantasy / SF: Alchemised – SenLinYu

Cea mai apreciată carte de nonficțiune – categoria dezvoltare: Poți și meriți mai mult – Irina Binder

Cea mai apreciată carte de nonficțiune – categoria cunoaștere: Fericirea e în actul următor – Marius Manole

Părintele Pimen Vlad, Lavinia Bărlogeanu, Dr. Mihai Craiu, Dr. Gheorghe Cerin, Prof. Constantin Dulcan și Gașpar György au abordat teme esențiale pentru societatea contemporană, de la echilibru interior și sănătate mentală la relații, sens personal și dezvoltare.

